Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 30 settembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 30 settembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, sarà una giornata in cui dovrete essere molto intraprendenti, soprattutto in amore. Avete d’altronde il Sole nel segno che vi consiglia e protegge. In generale siete un po’ agitati e nervosi in questo periodo, tutta colpa del lavoro che vi ruba parecchie energie: cercate di risolvere il prima possibile i vostri problemi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox quella di oggi giornata serena e ricca di piacevoli novità per il vostro segno, complice anche la Luna e dal 2 ottobre anche Venere che non sarà più contraria e aiuterà i single a trovare l’amore. Sul fronte professionale c’è un po’ di confusione, ma è normale quando si hanno tante cose da fare. Datevi delle priorità.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, giornata complessa e agitata. Dovete dare una svolta alla vostra vita una volta per tutte, senza farvi dominare dall’ansia. Sul fronte professionale arrivano tante belle novità, coglietele al volo dopo aver valutato con calma pro e contro. La fretta non è mai buona consigliera.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi per voi sarà una giornata positiva in amore, specie al mattino. Potrebbero arrivare tante belle occasioni se siete single, non fatevele scappare. Il lavoro anche promette scintille, soprattutto se avete accusato malcontento nell’ultimo periodo a qualcuno, come un collega o un superiore.

ACQUARIO

Cari Acquario, giornata importante per i sentimenti quella di oggi, chi è single potrà finalmente conoscere persone nuove. Studiatele bene e con calma prima di tuffarvi in una nuova relazione. Il lavoro però vi richiama, avete tante responsabilità e tanti obiettivi da portare a termine. Non potete permettervi ritardi.

PESCI

Cari Pesci, momento importante per i sentimenti secondo l’oroscopo di Paolo Fox: state affrontando dei cambiamenti che riguardano il vostro futuro, sia nel privato che nella sfera professionale, è il momento di farvi avanti e dimostrare tutto il vostro talento.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 30 SETTEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: mattinata importante per l’amore, non fatevi scappare le buone occasioni.

