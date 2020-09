Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 30 settembre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 30 settembre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, giornata all’insegna della ripresa e il riscatto a livello sentimentale. La sfortuna passerà presto, l’importante è non puntare sulle persone sbagliate. Dal punto di vista professionale se ci sono stati rallentamenti adesso potete ripartire con fiducia ed entusiasmo, consapevoli delle vostre qualità.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi si prevede una giornata davvero importante e preziosa: è il momento di fare chiarezza in amore, il problema però non siete voi, dovete essere convinti di ciò che dite e ciò che fate. Ascoltate però anche le ragioni del partner. Sul lavoro evitate discussioni.

GEMELLI

Cari Gemelli, questa sarà una giornata all’insegna della stanchezza e del pessimismo. Piccole discussioni da gestire vi stanno togliendo il sonno, per cui dovrete ritrovare serenità. Sul posto di lavoro la giornata di oggi non sarà delle migliori: siete molto nervosi, dovreste riposarvi di più e dare meno retta a litigi e malelingue.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox si prevede per voi una giornata fortunata e interessante. Venere tornerà nel segno nelle prossime settimane, per cui si prevedono grandi cose a livello sentimentale. Avete tanta energia e vitalità nella coppia, se vivete da tempo un legame potrete finalmente fare un passo in avanti con il partner, come il matrimonio o una convivenza.

LEONE

Cari Leone, giornata all’insegna di accesi confronti, ma che saranno utili per trovare finalmente un punto di incontro e chiarirvi, specie in amore. Dovete parlarne a cuore aperto con il partner e prendere una decisione, evitate di arrabbiarvi per cose inutili.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox si prevede una giornata nella quale dovete mantenere la calma ed essere cauti, specie in amore, altrimenti litighereste per ogni piccola cosa. Evitate di usare le parole come armi, potreste rimanere anche voi feriti dalle vostre stesse accuse. Sul fronte professionale potete rilassarvi, state per raccogliere i frutti del vostro impegno.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 30 SETTEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: Venere è attesa nel vostro segno, tornerà nelle prossime settimane.

