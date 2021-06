Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 30 giugno 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 30 giugno 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, durante la giornata di oggi sarete felici. State attraversando un periodo di forte crisi ma finalmente riuscirete ad uscirne vincitori. In amore ancora qualche difficoltà ma vedrete che tutto andrà per il verso giusto. Discorso leggermente più complicato per il lavoro, ma niente di grave.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 30 giugno 2021), cercate di non prendere iniziative. Qualunque cosa voi vogliate fare, non fatela ora! Non ci saranno esiti positivi. Attenzione però anche a non essere troppo ribelli. Trovate un equilibrio.

GEMELLI

Cari Gemelli, oggi – 30 giugno – difenderete le vostre idee e opinioni con la massima fermezza. Con Marte e Saturno in buon aspetto possono arrivare delle conferme. Valutate con obiettività la situazione che dovrete affrontare: essere troppo emotivi potrebbe penalizzarvi in futuro. Calma.

CANCRO

Cari Cancro, molti di voi potrebbero essere in crisi nel settore economico finanziario. Nonostante voi stiate cercando di realizzare qualcosa di importante anche a casa i pianeti vi remeranno contro… Tenete duro. Siete troppo esasperati dalla situazione attuale, calma.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, con Marte e Saturno opposti potreste avere una scelta difficile da prendere nelle prossime ore. La cosa migliore da fare sarebbe quella di essere un po’ più distaccati per cercare di valutare quale possa essere la cosa giusta da fare.

VERGINE

Cari Vergine, alcuni di voi sono davvero esasperati dal non poter lavorare, dal dover stare fermi. Fisicamente e mentalmente avete bisogno di sentirvi occupati. Apparentemente ciò che fate in casa non vi soddisfa…

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 30 GIUGNO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: possono arrivare delle conferme importanti.

