Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 3 febbraio 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 3 febbraio 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, nella giornata di oggi meglio non affrontare discorsi troppo delicati in amore. Per quanto riguarda il lavoro, periodo positivo in vista: ci sarà qualcosa da dire, da fare e anche un cambiamento da mettere in pratica. Sta a voi dare il massimo e farvi trovare preparati, soprattutto nei rapporti con colleghi e superiori.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – 3 febbraio 2021 -, la Luna sarà ancora nel vostro segno: cercate di evitare polemiche inutili in amore. Per quanto riguarda il lavoro, di recente avete avuto poche entrate, ma c’è un buon recupero in vista. Insomma, le stelle vi sorridono, ma non spendete oltre il dovuto.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la giornata per l’amore si prospetta molto interessante: la Luna è in ottimo aspetto e Venere ha iniziato un bel transito. Che volete di più? Approfittatene. Per quanto riguarda il lavoro, se avete in mente una nuova iniziativa o se state aspettando una telefonata, potrebbero arrivare belle notizie. Insomma, rimboccatevi le maniche.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – mercoledì 3 febbraio 2021 – al mattino in amore la situazione sarà confusa, miglioramenti attesi nel pomeriggio. Abbiate pazienza. Capitolo lavoro: previsto un buon recupero anche per i più giovani che possono buttarsi in nuovi progetti a capofitto. Non abbiate timore delle novità.

ACQUARIO

Cari Acquario, Giove è in transito nel vostro segno: chi vuole convivere o sposarsi non dovrà fare errori. Anche perché altrimenti sarà difficile recuperare. Fatevi guidare dal vostro istinto. Per quanto riguarda il lavoro, Giove è dissonante a Urano: cercate di non spendere troppi soldi se non volete trovarvi in difficoltà.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, quello che state facendo in amore nell’ultimo periodo vi favorirà nel prossimo futuro, è bene superare una piccola crisi. Come si suol dire, ciò che non uccide, fortifica. Per quanto riguarda il lavoro, c’è bisogno di presenza di spirito: bisogna recuperare un credito. Rimboccatevi le maniche.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2021

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 3 FEBBRAIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: ottimo transito, bene sia l’amore sia il lavoro.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 1-7 FEBBRAIO 2021

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, mercoledì 3 febbraio 2021: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 3 febbraio 2021 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 3 febbraio 2021