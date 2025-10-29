Icona app
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 29 ottobre 2025

di Giovanni Macchi
Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 29 ottobre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 29 ottobre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, godete di grande fascino! Ma c’è anche un po’ di confusione interiore. Il cuore dice una cosa, la testa un’altra. È il momento di scegliere con coraggio. Per quanto riguarda il lavoro, qualcuno riconosce il vostro valore, ma serve più determinazione. In amore, occhio alle parole non dette.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 29 ottobre 2025), il mistero vi avvolge come sempre, ma stavolta serve trasparenza. Se c’è una questione in sospeso, affrontatela. Marte vi dà energia, ma anche un pizzico di nervosismo: scaricatelo facendo qualcosa di creativo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, siete tornati a sognare: questa è la vostra forza. Il cielo vi spinge a riprendere un progetto messo da parte. In amore, se c’è stata distanza, ora può esserci riavvicinamento. Attenzione solo alle promesse facili: mantenetele!

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la vostra pazienza viene finalmente premiata. Le stelle vi regalano concretezza e risultati. Per quanto riguarda il lavoro, arriva una conferma o una notizia che aspettavate da tempo. In amore, siete più aperti, anche se non lo date a vedere.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 29 ottobre 2025), siete un vulcano di idee, ma anche un po’ stanchi di dover spiegare tutto agli altri. Questa settimana il consiglio è: fate a modo vostro, ma con diplomazia. In amore, serve un po’ più di presenza.

PESCI

Cari Pesci, godete di grande sensibilità! Il cielo vi protegge, ma vi chiede anche di non farvi travolgere dalle emozioni. È un periodo di ispirazione, perfetto per i sogni e i progetti creativi. In amore, torna la passione.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2025
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 29 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: la vostra pazienza viene finalmente premiata. Le stelle vi regalano concretezza e risultati.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 27 OTTOBRE-2 NOVEMBRE 2025
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
