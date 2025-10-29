Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 29 ottobre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 29 ottobre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, avete una grande voglia di cambiare le carte in tavola, ma fate attenzione: non serve buttare tutto all’aria. Il cielo vi sostiene, ma pretende un minimo di strategia. C’è chi torna dal passato o chi vi mette alla prova… e voi, si sa, non resistete alle sfide.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 29 ottobre 2025), Venere vi sorride e in amore potreste avere una sorpresa magari non clamorosa, ma dolce e concreta, come piace a voi. Per quanto riguarda il lavoro, c’è una svolta lenta ma solida. Non abbiate fretta.

GEMELLI

Cari Gemelli, la vostra mente è un frullatore di idee. Durante questa settimana di fine ottobre/inizio novembre però rischiate di voler fare troppe cose insieme. Fermatevi un attimo, respirate. In amore c’è confusione, ma anche curiosità. Non tutto ciò che brilla è oro, ma un po’ di leggerezza non guasta.

CANCRO

Cari Cancro, finalmente un po’ di serenità. Avete passato settimane particolarmente complicate, ma adesso il cielo si apre e vi restituisce fiducia. In amore tornano le emozioni sincere, quelle che vi fanno battere il cuore. Per quanto riguarda il lavoro, non abbiate paura di chiedere: a volte basta parlare per trovare la soluzione.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 29 ottobre 2025), il vostro carisma è alle stelle! Ma attenzione a non confondere la leadership con la presunzione. C’è chi vi osserva e vi ammira, ma anche chi vi mette alla prova. In amore serve un po’ più di dolcezza.

VERGINE

Cari Vergine, siete in una fase di riorganizzazione totale. Vi state liberando di ciò che non serve più, ma questo comporta fatica mentale. Non siate troppo severi con voi stessi. In amore c’è voglia di chiarezza: chi vi ama davvero resterà, gli altri… si autoelimineranno. Per quanto riguarda il lavoro, una piccola svolta arriva, anche se non come ve l’aspettavate.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 29 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: il vostro carisma è alle stelle! Ma attenzione a non confondere la leadership con la presunzione.