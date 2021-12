Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 29 dicembre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 29 dicembre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, per voi si prospetta una giornata e in generale una fine di anno interessante in amore e Capodanno potrebbe portare buone novità. Ottime in alcuni casi. Chi lavora nel settore pratico sarà ben stimolato. Lanciatevi in nuovi progetti. Potete conquistare ottime posizioni e fare carriera.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 29 dicembre 2021), Capodanno sarà molto interessante, avete Venere e Mercurio favorevoli. Per quanto riguarda il lavoro, potreste vivere un periodo di recupero. La luce in fondo al tunnel è vicina.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la Luna entrerà nel vostro segno, insieme a Marte il 31 dicembre e porterà buone notizie in amore. Per quanto riguarda il lavoro, un premio è già arrivato, pensate al 2022 che potrebbe portarvi un buon recupero. Sarete tra i segni protagonisti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la Luna finalmente non è più contraria, è il momento ideale per fare la pace se c’è stato qualche piccolo diverbio. Capitolo lavoro: non trascurate i contatti. Con l’anno nuovo potrebbero arrivare risposte che aspettate da tempo. Abbiate solo un po’ di pazienza.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 29 dicembre 2021), la Luna è contraria, potreste trovarvi accanto chi non vorreste. Per quanto riguarda il lavoro, rimandate tutto a gennaio, la mattina sarà ancora controversa.

PESCI

Cari Pesci, le emozioni saranno più facili da decifrare nelle prossime ore. Avete bisogno di una vacanza dal lavoro, appena possibile prendetevi qualche giorno per staccare la spina. Ne vale assolutamente la pena.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 29 DICEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: le prossime tre giornate saranno interessanti. Ottime notizie in arrivo. Rimboccatevi le maniche perché potete fare grandi conquiste. Sarete uno dei segni al top del nuovo anno, anche per quanto riguarda l’amore.