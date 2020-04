Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 29 aprile 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 29 aprile 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, oggi – 29 aprile 2020 – se avete decisioni importanti da prendere, rimandatele perché le stelle non sono dalla vostra parte. Siete infatti troppo nervosi in questo mercoledì, per cui potreste farvi prendere dall’impulso e poi pentirvene. Bene l’amore, grazie all’influsso di Venere. Sul lavoro per il momento dovete accontentarvi.

TORO

Cari Toro, se ci sono persone a cui non state bene per come siete e vorrebbero cambiarvi a tutti i costi, lasciateli perdere, perché meritate di meglio. Siete voi infatti a tenere le redini della vostra vita. Marte dissonante potrebbe crearvi più di qualche problema. Nel lavoro, se ci sono tensioni con i colleghi, cercate di chiarire il prima possibile.

GEMELLI

Cari Gemelli, oggi – mercoledì di fine aprile – secondo l’oroscopo di Paolo Fox dovete stare molto attenti a tutto ciò che vi circonda. Cercate di essere un po’ più ottimisti e positivi, lasciandovi alle spalle i cattivi pensieri. Approfittate di questo periodo particolare per fare nuove amicizie. Nel lavoro cercate di mantenere la calma.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, oggi sarà una giornata in cui sarete particolarmente stanchi e affaticati. Nonostante i tanti impegni, in amore recuperate dopo un periodo difficile. Sul lavoro invece cercate di mantenere la calma e non innervosirvi inutilmente, anche se non sarà facile.

LEONE

Cari Leone, quella di oggi (mercoledì 29 aprile) è una giornata davvero positiva per il vostro segno, anche se il consiglio del guru degli astrologi è quello di non stancarvi troppo. In amore riuscirete a superare un trauma o una rottura che vi ha molto ferito. Nuove emozioni stanno per bussare alla vostra porta. Voglia di cambiamento sul lavoro.

VERGINE

Cari Vergine, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox prevede più di qualche complicazione sul piano sentimentale. C’è infatti qualcosa che vi frena o rende tutto complicato, soprattutto per le coppie nate da poco. Attenzione inoltre perché avete Venere contraria. Le cose migliorano sul piano lavorativo.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 29 APRILE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: nuove emozioni da vivere a pieno dopo una face difficile specie in amore.

