Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 29 aprile 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 29 aprile 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, quella di oggi (mercoledì 29 aprile) è una giornata che vi metterà di fronte a dei problemi che necessitano di una urgente risoluzione. Se non volete veder finire la vostra storia d’amore, dovete agire e capire cosa volete. Attenzione alle finanze.

SCORPIONE

Cari Scorpione, con la Luna positiva in amore avrete modo di sistemare alcune situazioni che vi preoccupavano o addoloravano. Sul lavoro dovete sistemare alcune questioni per una giusta ripartenza.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore le cose non vanno come vorreste, soprattutto perché non avete idea di cosa ci sia nella testa del partner. Chiedetelo chiaramente, senza troppe paure. Se c’è una nuova verità, va conosciuta e affrontata.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox sarete un po’ nervosi e stressati, soprattutto perché non ne potete più di stare lontano da qualcuno a cui volete molto bene. Cercate di distrarvi con il lavoro, presto riuscirete a riabbracciare i vostri affetti.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo Paolo Fox la giornata sarà positiva soprattutto per l’amore, con i single che avranno la possibilità di legarsi a qualcuno. Sul lavoro c’è molto stress, ma anche tante soddisfazioni.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, la Luna è favorevole, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti, che tornano a farvi battere il cuore e invadere la vostra mente. Sul lavoro, invece, avete qualche pensiero di troppo: siete chiamati a prendere una decisione importante.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 29 APRILE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: la giornata sarà positiva soprattutto per l’amore, con i single che avranno la possibilità di legarsi a qualcuno.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, mercoledì 29 aprile 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 29 aprile 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 29 aprile 2020