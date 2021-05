Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 26 maggio 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 26 maggio 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, quella di oggi – 26 maggio – sarà una giornata favorevole. La Luna in aspetto positivo vi regalerà delle belle emozioni. Invece sul lavoro, se a marzo c’è stata una crisi, adesso avrete ben chiaro come ripartire alla grande. Insomma, sta a voi dare il massimo e ragionare su come agire in futuro.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – 26 maggio 2021 – in amore siete molto fiduciosi e questo vi porta a manifestare liberamente ciò che provate. Per quanto riguarda il lavoro, se c’è una persona che non vi va particolarmente a genio, cercate di essere tolleranti… Soprattutto se si tratta di qualcuno con cui avete obbligatoriamente a che fare.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, questa sarà per voi una giornata molto positiva. Le emozioni rifioriranno a partire da giugno quando ritroverete maggiore slancio, preparatevi quindi a vivere nuove emozioni ma anche a prendervi delle grosse responsabilità. Per quanto riguarda il lavoro, la Luna a favore vi regalerà una forza strepitosa.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, il prossimo fine settimana sarà promettente, in arrivo incontri e conoscenze fortunate. Questo vale sia per l’amore che per la sfera professionale o delle amicizie. Lavoro? Non è da escludere che possano esserci dei confronti, anche piuttosto impegnativi, con capi e referenti. Tenete duro.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 26 maggio 2021), c’è un buon recupero psicofisico e ricordate che con la Luna nel segno da domenica i sentimenti domineranno la scena. Per quanto riguarda il lavoro, con Giove favorevole chi vuole liberarsi di un impegno riceverà belle notizie. Insomma, le stelle vi assistono.

PESCI

Cari Pesci, in questo periodo anche le storie più solide ed importanti dovranno essere salvaguardate, i litigi infatti sono all’ordine del giorno. Per quanto riguarda il lavoro, è arrivato il momento di ragionare sui prossimi passi da compiere. Non fermatevi mai all’apparenza delle cose, ma scavate nel profondo.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 26 MAGGIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: buon recupero psicofisico. Bene anche il lavoro.

