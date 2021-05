Oroscopo Paolo Fox della settimana 24-30 maggio 2021

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 24 al 30 maggio 2021) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 24 al 30 maggio 2021 trovate online.

ARIETE

Cari Ariete, per voi l’astrologo prevede una settimana da quattro stelle su cinque. Amore: Sole, Venere e Mercurio sono favorevoli e aiutano le coppie a raggiungere la serenità. Favoriti anche gli incontri di un certo perso. Quella di giovedì 27 maggio sarà una giornata davvero promettente. Per quanto riguarda il lavoro, per molti è arrivato il momento del riscatto, per altri invece è arrivato il momento di percorrere una strada nuova.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana previste quattro stelle. In amore, entro gli inizi del mese di giugno potrebbe nascere un sentimento, ciò non toglie che siate un po’ critici nei confronti dell’amore. Chi sta cercando ancora l’anima gemella non deve mai tirarsi indietro. Questo non è un anno che permette di fare grandi cose in campo professionale. Le uniche giornate sottotono saranno quelle di lunedì 24 e martedì 25 maggio per colpa della Luna opposta.

GEMELLI

Cari Gemelli, cinque stelle. Secondo l’oroscopo settimanale dell’astrologo, se avete la persona giusta al vostro fianco, mandate avanti il rapporto. Se, invece, non avete ancora un partner, sappiate che Venere vi favorisce, quindi non chiudetevi in casa… Saturno e Venere in buon aspetto aiutano le coppie a costruire qualcosa d’importante. Per quanto riguarda il lavoro, sfruttate questa settimana per avviare un nuovo progetto e lasciatevi travolgere dalla vostra creatività.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2021

CANCRO

Cari Cancro, per voi previste cinque stelle. Vi attende una settimana fantastica. In amore, tra pochi giorni Venere transiterà nel vostro segno zodiacale. Questo influsso positivo accende la voglia di amare. Le coppie che desiderano sposarsi avranno un’estate importante. Con Marte che transita nel vostro segno lo stress è inevitabile. Lavoro? C’è forse un’occasione sfumata o un accordo da concludere, ma solo in vista dell’autunno.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, previste cinque stelle per i nati sotto questo segno. Coloro che agli inizi di maggio apparivano disinteressanti all’amore, adesso sono più interessati ai sentimenti e a fare nuove conoscenze. Per quanto riguarda il lavoro, dovete tenere sotto controllo i soldi, non si scherza con l’opposizione di Saturno.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo settimanale, con queste stelle è difficile raggiungere la serenità, soprattutto se negli ultimi tempi c’è stato un tradimento. Forse state pensando troppo al lavoro e tutto il resto è passato in secondo piano. In famiglia si devono risolvere alcuni problemi. Capitolo lavoro: se non siete riusciti a concludere un accordo nella prima parte di maggio, in questa settimana vi tocca affrontare molti ritardi.

BILANCIA

Cari Bilancia, cinque stelle. Potrebbe venire a galla un’emozione, dunque largo ai sentimenti ma solo se sono costruttivi e piacevoli. Le piccole dispute nelle coppie si possono superare con il potere del dialogo civile. Situazioni favorevoli anche per le coppie che lavorano insieme, si può ripartire su nuove basi. Per quanto riguarda il lavoro, potreste portare avanti nuove idee con successo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, tre stelle. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox vi attende una settimana discreta. Siete ancora vittime di una certa apatia dal punto di vista sentimentale. Da giugno Venere sarà interessante, nel frattempo cercate di superare un po’ di insoddisfazione. In campo professionale, le risposte che state aspettando da tempo non arriveranno in questa settimana, ma da martedì 25 maggio qualcosa si muoverà. Pazientate.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale del noto astrologo per voi sono previste tre stelle. State vivendo una fase particolare, c’è qualcosa che non funziona nel rapporto di coppia. Se nel mese di aprile avete fatto una promessa d’amore, adesso potreste ripensarci. Lavoro? State aspettando una risposta che sembra non voler arrivare, soprattutto se lavorate come dipendente.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, quattro stelle. Prima di giurare amore eterno riflettete con calma. Non avete voglia di lanciarvi in una nuova storia senza avere margini di sicurezza e la prudenza è talmente tanta che in certi casi potrebbe limitare la vostra capacità di amare. Le persone Capricorno riescono ad amare bene solo quando sentono di avere le spalle coperte. Capitolo lavoro: è difficile accettare un contratto la paga lascia a desiderare, Giove in buono aspetto consiglia di non buttare tutto all’aria.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana previste cinque stelle. Il desiderio c’è, la passione va cercata e trovata. Questo è un periodo di trasgressione, avete voglia di vivere qualcosa di nuovo. Le coppie che sono rimate in piedi, nonostante i conflitti degli ultimi mesi, sono solide. Per coloro che vogliono avere un figlio, Saturno è sempre in ottimo aspetto. Per quanto riguarda il lavoro, siete stanchi di fare e rifare sempre le stesse cose, volete sperimentare qualcosa di nuovo…

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo settimanale, l’astrologo vi “concede” tre stelle. Siete critici e polemici con voi stessi e con gli altri, è molto probabile che abbiate vissuto un mese pieno di dispiaceri e adesso soffrite l’assenza di una persona importante. Il rapporto genitore-figlio è sottoposto da tempo a un discreto stress, ci vuole tutta la vostra temperanza per andare avanti. Lavoro: conviene tenere tutto sotto controllo, ci sono momenti di scarsa concentrazione che pesano sui risultati finali.

Leggi anche: 1. Tutti gli oroscopi di Paolo Fox; 2. Le affinità di coppia per tutti i segni zodiacali; 3. La tabella per calcolare l’ascendente