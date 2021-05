Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 26 maggio 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Nuovo appuntamento con l'oroscopo di Paolo Fox di oggi: Di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 26 maggio 2021, per i segni dell'Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, durante la giornata di oggi – 26 maggio – in amore potreste dichiararvi ad una persona che solletica il vostro interesse ma non sperate troppo in storie impossibili o ritorni di fiamma. Non è il momento adatto. Per quanto riguarda il lavoro, è importante analizzare la situazione, potreste ritrovare la fiducia perduta.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 26 maggio 2021), la Luna non sarà più opposta e questo vi renderà più forti. Per quanto riguarda il lavoro, prudenza negli investimenti vista la situazione economica in generale, con Giove dissonante sarà meglio farsi guidare da un esperto. Non abbiate paura di chiedere un consulto.

GEMELLI

Cari Gemelli, con la Luna a favore anche le relazioni in crisi saranno più facili da gestire. Potete finalmente chiarirvi con il partner e ritrovare la fiducia e la serenità che sembravano essere venute meno. Capitolo lavoro: valutate bene le nuove proposte, analizzando pro e contro, senza sottovalutare l’ipotesi di qualche cambiamento importante.

CANCRO

Cari Cancro, Venere e Giove favorevoli da giugno, per questo le coppie di lunga data devono essere fiduciose. Potete progettare la nascita di un figlio o una convivenza. Lavoro? Probabile che durante la giornata di oggi – 26 maggio 2021 – voi dobbiate fare la voce grossa per essere ascoltati. Insomma, ci vuole fiducia e un po’ di polso fermo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Fox di oggi (mercoledì 26 maggio), in amore con persone del segno del Sagittario e della Bilancia è possibile fare progetti a lunga scadenza. Questo in particolare per chi ha una relazione di lungo corso. Per quanto riguarda il lavoro, è possibile che voi perdiate la pazienza, soprattutto se avrete a che fare con colleghi o superiori che latitano…

VERGINE

Cari Vergine, la Luna dissonante vi invita alla cautela. Capitolo lavoro: è il momento di attendere. Le richieste che inoltrerete verranno soddisfatte nel medio-lungo periodo. Insomma, basta avere ancora un po’ di pazienza e presto potreste togliervi belle soddisfazioni. Non trascurate il partner e la famiglia.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 26 MAGGIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: bene l’amore. Lavoro? Valutate le proposte e i cambiamenti.

