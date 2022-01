Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 26 gennaio 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 26 gennaio 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in amore ci sono questioni importanti da discutere? Fatelo subito, non è il caso di prendere tempo. Fate attenzione alle nuove proposte sul lavoro, a fine gennaio perderete il controllo… Meglio mantenere la calma, se qualcosa non va come vorreste, non fatene un dramma.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 26 gennaio 2022), passionalità da primato, grazie alla Luna che transita nel vostro segno. Il partner non potrà che esserne felice. Valutate bene le proposte sul lavoro, non è oro tutto ciò che luccica.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, da tempo per chi vive una storia fissa ci sono forse delle incomprensioni. Cercate di chiarirle. Mettete un punto e andate avanti. Per quanto riguarda il lavoro, gli affari sono nettamente favoriti in questo periodo. Potete conquistare il prima possibile l’anima gemella.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, Venere si trova nel vostro segno, sfruttatela a dovere per le vostre relazioni. Risolvete i vostri piccoli problemi professionali, ma non esagerate nel voler fare tutto da soli. Una mano a volte può essere davvero utile. Non c’è nulla di male, non siate così presuntuosi e orgogliosi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 26 gennaio 2022), non siete al top nelle relazioni amorose, recupererete tra qualche giorno. Per quanto riguarda il lavoro, c’è stato un cambiamento netto negli interessi, sappiate sfruttarlo bene.

PESCI

Cari Pesci, ci sono stati problemi in amore in questi ultimi giorni, non permettete che rovinino il rapporto in maniera definitiva o seria. Per quanto riguarda il lavoro, siete reduci di discussioni e riunione. Cercate di mantenere il punto. Occhio a chi proverà a mettervi il bastone fra le ruote.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 26 GENNAIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: passionalità al top, potete fare grandi conquiste. Bene il lavoro.