Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 24 giugno 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 24 giugno 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, secondo l’oroscopo di oggi, questo è decisamente un periodo positivo in amore, ma fate attenzione soprattutto se state vivendo due storie parallele. È arrivato il momento di prendere una decisione e capire da che parte volete stare. Bene anche il lavoro: presto riceverete nuove e interessanti proposte e opportunità per dare una svolta alla vostra carriera.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox, i problemi non mancheranno, soprattutto in amore, a causa della Luna dissonante. Per cui mantenete la calma e abbiate pazienza. Novità in vista anche sul fronte lavorativo, ma attenzione perché potrebbero esserci questioni legali e burocratiche da risolvere.

GEMELLI

Cari Gemelli, giornata davvero positiva in amore. Lasciatevi il passato alle spalle e cercate di progettare al meglio il vostro futuro, senza troppi film per la testa e patemi d’animo. Il vostro equilibrio e la vostra diplomazia sono armi vincenti per ottenere risultati importanti. Sul lavoro avete gran voglia di cambiamento, ma non è ancora arrivato il momento.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vivete un periodo decisamente roseo dal punto di vista sentimentale. Tuttavia non dovete farvi prendere dalla fretta e dall’ansia di fare tutto e subito. Godetevi queste belle sensazioni per come vengono, con la giusta calma. Se ci sono dei problemi, impegnatevi affinché possiate risolverli.

LEONE

Cari Leone, oggi – 24 giugno 2020 – sarà una giornata piena di ansie e preoccupazioni su vari fronti. Cercate di mantenere la calma, perché altrimenti non farete altro che peggiorare le cose. Animi agitati anche a causa della Luna nel segno. Non siate dunque troppo polemici e prendetevi il giusto tempo per portare a termine le cose che avete in sospeso.

VERGINE

Cari Vergine, secondo Paolo Fox, l’oroscopo di oggi prevede una situazione piuttosto complicata in amore. Se ci sono questioni in sospeso o rapporti e legami che non vi soddisfano più, è il momento di parlarvi e risolvere il prima possibile. Non avete molta voglia di discutere, per cui siate chiari e concisi. Nuove opportunità lavorative e di guadagno.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 24 GIUGNO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: periodo davvero positivo in amore e ottime opportunità anche sul lavoro.

