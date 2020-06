Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 24 giugno 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 24 giugno 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, oggi è una nuova giornata positiva dove proseguire con il bel percorso di recupero che avete intrapreso in queste ultime settimane. Il cammino è in discesa, potete concedervi anche qualche “deviazione trasgressiva”.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi dovreste fare attenzione agli attriti con il partner, ma nemmeno scoraggiarvi per qualche discussione risolvibile. Sul lavoro novità positive in arrivo, ci potrebbe essere un cambiamento importante.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, siete quasi pronti per recuperare il terreno perso in amore dopo una cocente delusione sentimentale. Avevate deciso di chiudere con le relazioni per qualche tempo, ma è ora di rimettervi in gioco.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox dovreste fare attenzione agli attriti con Acquario e Scorpione, ma anche a ridimensionare alcuni vostri atteggiamenti a volte un po’ troppo pesanti.

ACQUARIO

Cari Acquario, ci sono tanti cambiamenti ultimamente e vi sentite molto instabili emotivamente. Dovete vivere piano piano queste trasformazioni, e rendervi conto che se le cose non vanno più con il partner è giusto fare una scelta. Sul lavoro ci sono tante cose da fare, ma rappresenta una distrazione.

PESCI

Cari Pesci, oggi (24 giugno) siete molto impegnati a livello lavorativo, cosa che vi sta facendo trascurare un po’ il partner. Avete delle decisioni da prendere, ma evitate di farlo in fretta.

