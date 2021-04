Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 21 aprile 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 21 aprile 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, durante la giornata di oggi in amore converrà agire con calma e cautela se non volete litigare… Ottimi spunti e sintonia con Leone e Sagittario. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono questioni legali da risolvere il prima possibile e nel migliore dei modi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, in amore potreste facilmente perdere le staffe e innervosirvi. Tante le provocazioni alle quali dovete rispondere, mantenete la calma e non abboccate. Tensione anche sul lavoro.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, durante la giornata di oggi – 20 aprile 2021 – la Luna sarà favorevole per cui potete recuperare sotto tanti punti di vista dopo un periodo complesso. Ne beneficia la vostra storia d’amore ma anche le amicizie e i rapporti familiari. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono ottime opportunità che vi possono portare lontano.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, si aprono giornate decisive per il vostro segno in amore. Attenzione in particolare nei rapporti con Cancro e Ariete. Capitolo lavoro: potete realizzare un progetto importante nelle prossime settimane e raggiungere un obiettivo da tempo sognato.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Fox di oggi, per voi si prospetta una giornata sottotono, per cui l’invito è quello di mantenere la calma e non litigare inutilmente con chi vi circonda. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di non strafare e di non litigare con chi vi circonda.

PESCI

Cari Pesci, in questo periodo i cuori solitari possono trovare finalmente ristoro. Potreste presto trovare l’anima gemella. Sul lavoro, tutto è più facile e riuscite a gestire con agevolezza le difficoltà e i problemi.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 21 APRILE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: ottime novità per i single, sul lavoro andate lisci come l’olio

