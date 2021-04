Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 21 aprile 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 21 aprile 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, anche oggi la Luna sarà favorevole, le storie che stanno nascendo saranno positive. Per quanto riguarda il lavoro, tutte le iniziative che prenderete si riveleranno importanti per il futuro.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (21 aprile 2021), non state vivendo un’amore idilliaco, le polemiche però andrebbero tenute sotto controllo. Per quanto riguarda il lavoro, oggi e domani sarà meglio evitare conflitti…

GEMELLI

Cari Gemelli, le stelle aiuteranno un recupero in amore, anche la Luna sarà favorevole. Capitolo lavoro: un nuovo incontro potrebbe rivelarsi molto utile. Antenne dritte.

CANCRO

Cari Cancro, in questi giorni si potranno fare delle scelte importanti soprattutto in amore: siete molto più forti rispetto a inizio mese. Per quanto riguarda il lavoro, chi ha un’attività in proprio sarà costretto a prendere una decisone importante.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Fox di oggi, ci sono giornate in cui riuscite a mantenere la calma, altre però in cui siete confusi su tutto. Anche sul partner. Per quanto riguarda il lavoro, le stelle invitano all’attesa ma anche oggi potresti ricevere una bella notizia.

VERGINE

Cari Vergine, la situazione oggi sarà favorevole in amore, ma è anche opportuno mettersi in gioco; a volte il vostro segno risente di una certa timidezza apparente.

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: ottime opportunità in amore, sul lavoro ritrovare serenità e disponibilità al confronto.

