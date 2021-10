Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 20 ottobre 2021 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 20 ottobre 2021, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, lo stress durante la giornata di oggi è tanto, ma non riversatelo sulla coppia. Rischiate altrimenti di litigare senza motivo. Per quanto riguarda il lavoro, potete prendere nuovi accordi e stringere collaborazioni con nuovi soci, per ampliare sempre di più il vostro business.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 20 ottobre 2021), in amore avrete una giornata particolarmente stellata: le storie nate da poco potranno trasformarsi in qualcosa di speciale.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, se avete qualcosa da dire al partner, fatelo ora. Inutile rimandare ulteriormente e nel frattempo tenersi tutto dentro, almeno avete modo di chiarirvi. Per quanto riguarda il lavoro, se ci sono contenziosi aperti da tempo, potete risolvere e ripartire. Attenti a non spendere oltre le vostre possibilità.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in amore inutile alimentare continue ed inutili polemiche. Per quanto riguarda il lavoro, c’è una certa fatica, anche perché a fare sempre le stesse cose vi annoiate. Magari è il caso di guardarsi intorno e cercare qualcosa di meglio. Non dimenticate di ritagliarvi un po’ di spazio per voi stessi e per la cura del corpo.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (20 ottobre 2021), per voi in arrivo una giornata molto positiva in amore, soprattutto per le coppie. Pensate a qualche progetto importante insieme, come il matrimonio o una convivenza… Per quanto riguarda il lavoro, vi state guardando intorno in cerca di alternative.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, durante la giornata di oggi – mercoledì 20 ottobre 2021 – dovrete fare attenzione all’amore. Potrebbero esserci spiacevoli discussioni con il partner, accentuate in particolare nel weekend. Calma. Capitolo lavoro: cercate di risolvere delle controversie con un vostro capo, senza perdere la pazienza. Non siete voi ad avere il coltello dalla parte del manico.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2021

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 20 OTTOBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: è il momento di fare uno step successivo in amore. Coraggio, buttatevi.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 18-24 OTTOBRE