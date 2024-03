Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 20 marzo 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 20 marzo 2024, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, nel corso delle prossime ore arriveranno delle opportunità in amore grazie alla Luna positiva. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono buone prospettive, attenzione però ad affrontare con attenzione un cambiamento o un incarico imprevisto. Moderate l’ansia.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 20 marzo 2024), giornata importante in amore, durante la giornata di venerdì poi potrebbe arrivare una risposta tanto attesa. Potrebbero giungere anche delle svolte improvvise, tutto dipende dal tipo di lavoro. Se avete dispute legali in piedi, servirà tanta cautela.

GEMELLI

Cari Gemelli, avete la Luna in opposizione in amore, le soluzioni potrebbero non essere semplici ma anche faticose. Per quanto riguarda il lavoro, dovete risolvere un problema economico che vi tiene in pensiero da tempo. Non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Rimboccatevi le maniche.

CANCRO

Cari Cancro, va bene essere disponibili e gentili in amore, ma è necessario fare anche il primo passo. Agire se necessario. Il mese di aprile sarà un ottimo periodo per l’amore. Per quanto riguarda il lavoro, è arrivato il momento di dare vigore a un nuovo progetto, superate la noia. Coraggio!

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 20 marzo 2024), la Luna torna finalmente favorevole in amore e nei sentimenti in generale. Nel corso delle prossime ore potrebbero arrivare novità sul lavoro: i dubbi potrebbero essere risolti una volta per tutte.

VERGINE

Cari Vergine, tenetevi alla larga dalle situazioni complicate, almeno per i prossimi giorni: nel corso delle prossime ore di questo mese di marzo la Luna sarà dissonante in amore. Lavoro? Se siete un dipendete, dovrete essere pazienti. Vedrete che presto le cose andranno per il verso giusto.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 19 MARZO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: opportunità in amore grazie alla Luna positiva. Buone notizie anche sul lavoro.