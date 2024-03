Oroscopo Paolo Fox della settimana 18 – 24 marzo 2024

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 18 al 24 marzo 2024) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 18 al 24 marzo 2024 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, durante l’arco della settimana che sta per iniziare avrete Venere favorevole che vi regalerà delle giornate armoniose.Il lavoro non vi dà tregua e iniziate a soffrire la lontananza del partner. Tenete duro.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, vi attendono delle giornate all’insegna dell’amore. Cogliete l’occasione per ritrovare la sintonia con il vostro parter. Questo periodo potrebbe essere una buona scusa per prendere un’iniziativa che porterà sicuramente un beneficio al vostro rapporto.

GEMELLI

Cari Gemelli, qualcuno vi darà un bel filo da torcere e potrebbero crearsi discussioni sia in famiglia sia con il partner. Fortunatamente tutto si risolverà per il meglio.

CANCRO

Cari Cancro, settimana all’insegna dell’amore: chi sta vivendo una storia seria e serena aumenterà la complicità con il porprio partenr mentre chi sta avendo dei problemi devi iniziare a chiarirli.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (18-24 marzo 2024), dovete evitare di sfogarvi con le persone che vi sono vicine. Incentivate piuttosto la creatività, dedicandovi all’arte o a lavoretti da fare nell’ambito domestico.

VERGINE

Cari Vergine, cercate di darvi alle attività ricreative da fare insieme ai vostri familiari e il tempo trascorrerà più velocemente. Svagatevi. Datevi da fare. Coraggio!

BILANCIA

Cari Bilancia, non state attraversando un buon periodo. Nonostante questo la Luna vi accompagnarà per l’intero arco della settimana e vi aiuterà ad affrontare tutte le situazioni, anche le più difficili.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, cercate di restare calmi e di mantere il vostro autocontrollo. Mantenendo la calma eviterete battibecchi in famiglia e con il partner.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, Marte nel segno vi darà molta energia che aumenterà anche la vostra creatività e l’ispirazione. Per quanto riguarda l’amore, sono giornate un po’ particolari. Tenete duro e guardate avanti con fiducia.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, nel corso delle prossime ore dovrete affrontare alcune questioni che, fino ad ora, vi hanno dato delle perplessità. Evitate ulteriori discussioni con il partner e con il vostro datore di lavoro.

ACQUARIO

Cari Acquario, è arrivato il momento di riprendere le redini della vostra vita e di esserne di nuovo il padrone assoluto. Per quanto riguarda il lavoro adesso è tutto fermo e potete dedicarvi di più ai vostri hobby preferiti.

PESCI

Cari Pesci, la settimana che sta per iniziare sarà sicuramente positiva. Dedicatevi ai vostri familiari, al vostro partner e ai figli, se ne avete.

