Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 2 settembre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 2 settembre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, questa giornata sarà per voi davvero positiva, per cui approfittatene per portare avanti i vostri progetti. Nel weekend inoltre avrete la Luna nel segno. In amore siete finalmente più sereni, soprattutto quelle coppie che di recente hanno vissuto un po’ d’agitazione. Sul lavoro è il momento di dare il massimo, il vostro impegno sarà ricompensato.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi per voi sarà una giornata complessa, soprattutto per quanto riguarda le relazioni interpersonali. In amore possono esserci delle complicanze. Avete molti impegni e cose da portare a termine: dovete fare delle scelte e darvi delle priorità. Sul lavoro potreste discutere con facilità.

GEMELLI

Cari Gemelli, si prevede per voi una giornata importante e positiva in amore, soprattutto per le coppie di lunga data. Finita l’estate, potete iniziare a progettare il vostro futuro insieme, come un matrimonio o una convivenza. Settembre è un mese intenso per il lavoro: impegnatevi e raccoglierete i frutti.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi vivrete una giornata molto positiva grazie alla Luna favorevole, per cui portate avanti con entusiasmo i vostri progetti. Buone opportunità sul lavoro, ma attenzione al portafogli. Ultimamente avete avuto delle spese impreviste che vi hanno messo in difficoltà, cercate di evitarne altre. L’opposizione di Giove e Saturno porterà a qualche cambio di programma in questi giorni.

LEONE

Cari Leone, giornata ottima in amore, grazie a Venere nel segno da domenica: favorite le coppie che hanno avuto qualche discussione, e che adesso finalmente potranno trovare serenità. Sul lavoro ci sono delle questioni che vanno risolte, avete accumulato troppo stress e ora inizia a risentirne anche il fisico. Trovate un po’ di tempo per voi stessi.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox quest’oggi dovrete mantenere la calma, perché avrete la Luna in opposizione. Cercate di mantenere la calma, se non volete litigare inutilmente. Non sarà facile per voi evitare discussioni con le persone che disprezzate. Cercate di non complicare ulteriormente la vostra posizione.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 2 SETTEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: la giornata parte bene, complice anche la Luna favorevole.

