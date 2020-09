Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 2 settembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 2 settembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, giornata complessa in amore. Potrebbero esserci forti discussioni con il partner: anche se pensate di avere ragione, mantenete la calma e provate a dialogare civilmente. In particolare le tensioni potrebbero riguardare l’aspetto economico. Dopo un periodo complesso, avete bisogno di ritrovare serenità, infatti da marzo la vostra vita è stata scossa ed è in continuo cambiamento.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox questa sarà una giornata davvero interessante, con ottime opportunità da cogliere al volo. La Luna in ottimo aspetto prevede nuovi incontri, soprattutto per chi è single. Sul lavoro è arrivato il momento di pensare a qualcosa di interessante, per dare una svolta alla vostra carriera. Occhio però all’aspetto economico: ultimamente avete avuto molte spese.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, giornata complessa per il vostro segno, d’altronde attraversate ormai da tempo un periodo difficile dal punto di vista sentimentale. Siete troppo pessimisti e il partner è stanco di questa situazione, tanto che potrebbe arrivare a decidere di mettere fine alla relazione. Prendetevi le vostre responsabilità.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox siete un segno che ama la routine ed è spaventato dai cambiamenti e dalle novità, eppure a volte sono inevitabili. Cercate allora di non farvi prendere dalla rabbia o dall’ansia ed affrontateli al meglio. Non mancano i problemi di coppia, sul lavoro invece si naviga a vista con Giove che è in transito nel vostro segno.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo Paolo Fox questa sarà una giornata molto positiva per i single: è il momento di valutare nuove relazioni, soprattutto se siete single da troppo tempo. Uscite e frequentate gente diversa. Sul lavoro invece arrivano nuovi progetti ma anche nuovi ostacoli, per cui prima di accettare una proposta valutate pro e contro.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, quella di oggi secondo l’oroscopo di Paolo Fox sarà una giornata davvero favorevole, con Venere e Luna nel segno: portate avanti e realizzate i vostri progetti. Ottime occasioni anche in amore, sia per chi è fidanzato stabilmente sia per chi è single ed è in cerca di nuove emozioni. Occhio soltanto alle finanze, non esagerate con le spese.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 2 SETTEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: ottime occasioni per chi è single e in cerca dell’amore.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, mercoledì 2 settembre 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 2 settembre 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 3 settembre 2020