Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 2 agosto 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 2 agosto 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in questi giorni di inizio agosto siete messi a dura prova: qualcuno è frenato da problemi di salute, altri si sentono aggrovigliati in una situazione da cui non riescono ad uscire e altri ancora sono di fronte a un bivio. Ricordte che non si può avere tutto dalla vita, a volte bisogna sapersi accontentare. Comunque tenete duro, il vento presto girerà.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 2 agosto 2023), le stelle sono dalla vostra parte e vi garantiscono fortuna e creatività, ora avete il potenziale per far brillare la vostra luce in tanti campi. Attenzione a qualche incertezza che riguarda la carriera e la vita lavorativa, niente di clamoroso, ma attenzione.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, nel corso delle prossime ore di questo 2 agosto 2023 potrete contare sulle vostre abilità di comunicazione e di persuasione. E’ in arrivo il momento di accelerare e preparare il terreno per una grande ultima parte dell’anno, state solo attenti a non andare in debito di energie perché avete bisogno di essere carichi e pronti sia fisicamente sia mentalmente.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, sta prendendo piede il vostro lato avventuroso, qualcuno ha deciso di lanciarsi in una situazione che non garantisce molte certezze ma lo fa sentire vivo e potrebbe lasciargli qualcosa di importante. La carriera sembra essere in stallo e la fortuna è decisamente altalenante. Tente duro.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 2 agosto 2023), state andando incontro ad un periodo di alti e bassi: i rapporti con gli altri sono eccellenti ma la salute potrebbe darvi qualche grattacapo da dover gestire o risolvere al più presto. Cercate di riposare di più.

PESCI

Cari Pesci, avete deciso di dare priorità al recupero fisico e psicologico. Siete troppo stanchi e in queste condizioni rischiereste di rendere vani tutti gli sforzi fatti finora; meglio fermarsi un attimo e rigenerarsi. Attenzione alle discussioni, possibili battibecchi con una persona con cui non siete proprio compatibili…

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 2 AGOSTO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: nel corso delle prossime ore di questo agosto potrete contare sulle vostre abilità di comunicazione e di persuasione.