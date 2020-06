Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 17 giugno 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 17 giugno 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, secondo Paolo Fox questa sarà una giornata importante per l’amore, avete tanta energia dalla vostra parte, gestitela al meglio. Se una storia ormai non funziona, cercate di fare il punto, perché portarla avanti potrebbe soltanto complicare tutto. I più giovanni hanno tante idee per il lavoro.

TORO

Cari Toro, l’oroscopo di oggi secondo il guru delle stelle vi vede colti dalla passione, avete voglia di trasgredire, violare le regole, soprattutto se siete single. Arriva il momento di mettersi in gioco. La vostra testa è stata completamente risucchiata dal lavoro, l’amore slitta in secondo piano. Adesso che le cose procedono per il verso giusto, è arrivato il momento di considerare di più il partner.

GEMELLI

Cari Gemelli, avete voglia di lanciarvi in qualcosa di nuovo, volete rinnovare la vostra vita, forse perché negli ultimi tempi avete accusato molta noia. Chi è single vorrà lanciarsi in un nuove attività e in nuove storie, dedicatevi a quello che vi fa stare bene.

CANCRO

Cari Cancro, gli incontri saranno favoriti dalle stelle quest’oggi secondo Paolo Fox, potreste avvertire il bisogno di chiarire quello che avete lasciato in sospeso soprattutto con gli amici del Toro. In amore dovreste evitare le polemiche, non vi fa bene litigare. Nel campo professionale avete bisogno di pazienza.

LEONE

Cari Leone, secondo il guru delle stelle questa sarà una giornata importante per mettere qualche punto, avete bisogno di capire dove state andando, soprattutto in amore. Chi ha il cuore spaccato a metà, diviso tra due persone, dovrà scegliere. Chi invece ha chiuso da poco una porta, sarà ancora più cauto ad aprire portoni.

VERGINE

Cari Vergine, la Luna e Giove sono dalla vostra parte e vi aiuteranno in amore, porterete a casa un ottimo risultato, basta soltanto osare un po’ di più. Anche le amicizie si stanno evolvendo. Il lavoro procede bene, oggi potreste anche avere bisogno di una mano in più. Ottimo momento per fare progetti per il futuro.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 17 GIUGNO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: concentratevi sull’amore, non fate polemiche per nulla.

