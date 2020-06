Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 17 giugno 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 17 giugno 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, l’amore vuole belle emozioni, chi sta vivendo però una relazione turbolenta dovrebbe valutare l’idea di rivedere un po’ le proprie scelte. Se non vale la pena andare avanti, forse è meglio chiuderla qui. Il vostro cuore è ancora indeciso e per questo soffre. Mercurio opposto vi mette in allerta, aprite bene gli occhi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, dovete trovare il giusto compromesso quest’oggi secondo Paolo Fox, è importante essere felici, ma soprattutto chi vive in coppia deve pensare anche alla felicità dell’altra persona. Potreste commettere diversi errori, causati anche dalla bassa concentrazione, siete molto distratti in questo periodo.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo Paolo Fox in amore le cose finalmente tornano ad andare per il verso giusto, la monotonia però è il vostro nemico numero uno, vi annoiate facilmente, non riuscite a mantenere la calma e allora perdete le staffe. Tenete a bada il nervosismo, soprattutto con il partner e nel lavoro evitate discussioni inutili.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la Luna e Giove sono favorevoli e vi aiutano ad affrontare al meglio questa giornata soprattutto in campo sentimentale, questo comunque non è un mese da dedicare tutto all’amore, prestate attenzione anche ai progetti futuri e al campo professionale, non mandate tutto all’aria, presto le cose miglioreranno.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox questa sarà una giornata di cambiamenti, il partner ha deciso di seguirvi qualunque sarà la vostra decisione, non abbiate timore di mettervi in gioco, buttatevi nella mischia. Chi deve fare degli investimenti o acquisti costosi meglio consultare prima la parte legale e burocratica.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di oggi il guru delle stelle vi consiglia di godervi appieno queste giornate in vista di un nuovo futuro in campo sentimentale, continuate a fare delle prove, ci sono ancora delle cose da chiarire con il partner. Il lavoro continua a dare qualche problema, gli imprevisti sono tanti.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 17 GIUGNO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: Luna e Giove vi aiuteranno in amore quest’oggi, riprendetevi.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE

Potrebbero interessarti Oroscopo Branko oggi, mercoledì 17 giugno 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 17 giugno 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 17 giugno 2020