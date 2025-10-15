Icona app
Ultimo aggiornamento ore 08:04
Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 15 ottobre 2025

di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 15 ottobre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 15 ottobre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, è tempo di scelte. Vi siete adattati troppo a situazioni che non vi convincevano, ma ora arriva il momento di dire “basta”. In amore serve sincerità, anche se può far paura. Sul lavoro, un progetto inizia a dare frutti. Il cielo vi sostiene, ma vuole vedere più decisione da parte vostra.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 15 ottobre 2025), la vostra profondità vi rende affascinanti ma anche vulnerabili. Le stelle vi dicono: attenzione ai colpi di testa. In amore tutto può succedere: o passione travolgente o silenzi che pesano. Nel lavoro, invece, arriva una conferma che aspettavate. Non fatevi però prendere dall’ansia del controllo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, siete pronti a ripartire con un progetto che vi appassiona. Le stelle parlano di nuovi inizi, di viaggi e di libertà. In amore torna il sorriso, ma occhio a chi promette troppo e mantiene poco. È una settimana per guardare avanti con fiducia, ma con i piedi ben piantati a terra.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete forti e determinati, ma ora serve anche un po’ di leggerezza. Il lavoro vi assorbe, ma non dimenticate chi vi vuole bene. In amore, le stelle vi chiedono più disponibilità emotiva: meno controllo, più cuore. Il weekend sarà ideale per una pausa rigenerante.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 15 ottobre 2025), il cielo è dinamico e pieno di movimento. Nuove idee, nuove persone, nuovi scenari. Vi sentite stimolati, ma anche un po’ stanchi di routine. In amore c’è confusione, ma anche voglia di sperimentare. Sul lavoro, un cambiamento potrebbe rivelarsi più positivo del previsto. Fidatevi dell’istinto.

PESCI

Cari Pesci, siete immersi nelle emozioni come sempre, ma questa volta con più consapevolezza. Le stelle vi invitano a trasformare la sensibilità in creatività. L’amore vi guarda con dolcezza, e chi è in coppia ritrova armonia. Per i single, una conoscenza speciale può nascere da un dettaglio. Settimana ispirata e poetica.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 15 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: siete immersi nelle emozioni come sempre, ma questa volta con più consapevolezza. 

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
