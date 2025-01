Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 15 gennaio 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 15 gennaio 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, le relazioni interpersonali sono al centro dell’attenzione in questo periodo dell’anno. Mostrate empatia e comprensione verso gli altri per rafforzare i legami esistenti. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i vostri piani. Poratante grande pazienza.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 15 gennaio 2025), la giornata offre opportunità di crescita personale in diversi campi. Siate aperti a nuove esperienze e non temete di uscire dalla vostra zona di comfort. Rimboccatevi le maniche e non rimarrete delusi. Coraggio!

SAGITTARIO

Cari Sagittario, con Giove in opposizione da tempo, è probabile che alcuni progetti non siano andati al massimo. Paragonando la vostra vita a una scalata, forse non siete riusciti a raggiungere tutte le vette desiderate. Vedrete che presto tutto si aggiusterà.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la prima parte dell’anno (2025) sarà migliore rispetto alla seconda. Ora Mercurio transita nel vostro segno. Anticipate le vostre mosse e sfruttate questo periodo favorevole per avanzare nei vostri progetti. Coraggio! Datevi da fare!

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 15 gennaio 2025), la Luna sarà opposta, in particolare nel corso della serata di oggi. In amore e nell’ambito del lavoro, attenzione a non perdere le staffe per motivi banali. Per gli Acquario più innamorati, è consigliabile mantenere la calma e la pazienza. Mordetevi la lingua se necessario.

PESCI

Cari Pesci, Venere nel segno annuncia un cambiamento favorevole. Gli incontri d’amore saranno premiati. Domenica 19 ci sarà una bella situazione astrale da sfruttare al meglio. Se avete in mente un progetto importante, questo è il momento di agire con coraggio!

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 15 GENNAIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: ottime opportunità in amore, specie per chi è single e cerca l’anima gemella. Datevi da fare e non rimarrete delusi.