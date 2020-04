Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 15 aprile 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 15 aprile 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, avete a che fare con qualcosa di più complicato da risolvere di quello che avevate immaginato, quindi sono giornate ricche di difficoltà. In amore ci sono spiragli per i chiarimenti. Attenzione alle finanze, risparmiate qualche soldo in più.

SCORPIONE

Cari Scorpione, siete molto stanchi e stressati, è un periodo che vi sta mettendo davvero molto alla prova. Se riuscirete a uscirne, però, vi sarete garantiti la serenità per il futuro. Non abbiate fretta di raggiungere i vostri obiettivi.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo Paolo Fox se volete tornare ad amare, allora dovreste iniziare a muovere qualche passo in più. Non rimanete fermi nella vostra confort zone, ma apritevi verso l’esterno e, soprattutto, a nuove esperienze.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox siete molto pignoli, soprattutto nei confronti del partner. Non gliene fate passare una liscia, ma le continue discussioni non fanno che aumentare il vostro carico di stress. Trovate una distrazione, o uscite a passeggiare per farvi passare i nervi.

ACQUARIO

Cari Acquario, ad andare molto bene, sia per i single che per le coppie, è l’amore. Avete bisogno di fare il pieno di passione e sentimenti, vi siete sentiti un po’ soli ultimamente e avete proprio bisogno di recuperare.

PESCI

Cari Pesci, siete molto confusi, pieni di dubbi e perplessità circa la vostra vita e il vostro futuro amoroso e professionale. Dovete fare un po’ il punto della situazione, e proiettare i nuovi obiettivi. E decidere chi volete a fianco nel realizzarli.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 15 APRILE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: avete bisogno di fare il pieno di passione e sentimenti, vi siete sentiti un po’ soli ultimamente e avete proprio bisogno di recuperare.

