Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 15 aprile 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 15 aprile 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, durante la giornata di oggi – 15 aprile – iniziano ad esserci novità positive per quanto riguarda l’amore e le vostre relazioni. Dopo un periodo piatto, riprendete in mano la vostra vita, soprattutto per quanto riguarda i rapporti sociali. In coppia i litigi potrebbero non mancare, ma l’importante è chiarire e fare pace. Datevi maggiormente da fare sul lavoro.

TORO

Cari Toro, se ci sono state tensioni e discussioni, cercate di rimandarle e pensare a voi stessi e al vostro futuro. Oggi infatti potreste arrabbiarvi facilmente e rischiare così di rovinare rapporti importanti. Sia nel lavoro sia nei rapporti interpersonali e soprattutto in amore cercate di non essere frettolosi. Capite prima cose volete davvero.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, oggi – 15 aprile – è arrivato il momento di prendere decisioni importanti per voi stessi e il vostro futuro. In amore, in particolare, se una storia non funziona più è il caso di chiuderla per sempre e guardare avanti. Sul lavoro nascono progetti molto importanti e ambiziosi.

CANCRO

Cari Cancro, in questo periodo difficile per tutti la vostra concentrazione è tutta dedicata al lavoro. Volete infatti che i vostri progetti e le attività a cui lavoravate ripartano al più presto. L’amore finisce così inevitabilmente in secondo piano: se non vivete una storia seria, non volete impegnarvi più di tanto o avere rogne.

LEONE

Cari Leone, secondo Paolo Fox, vivrete una giornata molto positiva dal punto di vista sentimentale. Ottime prospettive soprattutto per le coppie formate da poco: questa storia potrebbe trasformarsi in qualcosa di importante. In serata, invece, possibili tensioni: evitate litigi e discussioni anzi approfittatene per risolvere dei problemi.

VERGINE

Cari Vergine, per voi – secondo quanto riporta l’oroscopo di oggi di Paolo Fox – i prevede una giornata negativa sul piano sentimentale, soprattutto per quelle coppie nate da poco. Se ci sono state discussioni, cercate di parlarvi e chiarire. Grande prudenza e attenzione anche sul lavoro: non prendete decisioni azzardate.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 15 APRILE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: giornata molto positiva per il vostro segno specie in amore, in particolare per le coppie nate da poco.

