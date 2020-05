Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 13 maggio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 13 maggio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, l’oroscopo di Paolo Fox oggi vede Venere, Mercurio e Luna molto favorevoli, il che vi darà il giusto stimolo per chiudere definitivamente con il passato. Lo stress, per voi, in questo periodo si concentra soprattutto per quanto riguarda il lavoro.

SCORPIONE

Cari Scorpione, siete stati investiti da una nuova ondata di positività, vi sentite bene e avete fiducia nel futuro nonostante la situazione sia particolarmente difficile. In amore state risolvendo dei problemi importanti e che non vi hanno fatto respirare per qualche settimana.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete ignorato per troppo tempo dei problemi di coppia che si facevano sempre più seri, e ora ne pagate le conseguenze. Le discussioni con il partner si placheranno solo quando sarete disposti ad ammettere a voi stessi che alcune cose non funzionano più come un tempo. E non è colpa di nessuno.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, siete particolarmente intuitivi e riuscirete a stare vicino a un amico in difficoltà mostrando una grande empatia e comprensione. Potrete arricchirvi di questa vostra forza, e arricchire il prossimo contemporaneamente.

ACQUARIO

Cari Acquario, la Luna non è affatto male e protegge le coppie, anche se nel frattempo crea qualche discussioni e malinteso sul lavoro. Ma recupererete prestissimo. Non accelerate lì dove c’è bisogno di mantenere una velocità dolce, ma costante.

PESCI

Cari Pesci, secondo Palo Fox oggi potrebbero arrivare delle belle novità, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Avete bisogno di stimoli nuovi e di sentirvi apprezzati.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 13 MAGGIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello della Bilancia: Venere, Mercurio e Luna sono molto favorevoli, il che vi darà il giusto stimolo per chiudere definitivamente con il passato.

