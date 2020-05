Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 13 maggio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 13 maggio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, secondo Paolo Fox oggi sarà una nuova giornata in cui guardare al partner e pensare che avete finalmente raggiunto un buon equilibrio e una grande felicità. Siete sintonizzati sulla stesse frequenze e nessuno potrà allontanarvi, nemmeno lo stress per il lavoro.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi sarà una giornata in cui esprimere con convinzione i vostri sentimenti. Siete piuttosto convinti di ciò che state provando e di come volete vedere il vostro futuro amoroso.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, siete molto presi dal lavoro, dalla voglia di realizzarvi e di fare una bella scalata per quanto riguarda la vostra carriera. Ma, nel frattempo, avete anche bisogno di alcuni punti fermi, dei vostri affetti intorno e di una certa stabilità di coppia che state ancora cercando.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox siete un po’ agitati, ma nel complesso vogliosi di ricostruire un po’ della vostra serenità. Nel fine settimana ci saranno belle occasioni per passare del tempo con il partner e restare qualche ora con un bel sorriso stampato in faccia.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, anche se è importante uno scambio di pareri con il partner, cercate di non alimentare discussioni inutilmente sfiancanti. Avete bisogno di costruire, oggi, per potervi sentire più solidi domani.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi sarà la giornata più giusta per prendere delle decisioni importanti per quanto riguarda il vostro futuro. Non potete continuare a stare in una situazione di stallo, quindi prendetevi del tempo per voi per una sana riflessione.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 13 MAGGIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: sarà una nuova giornata in cui guardare al partner e pensare che avete finalmente raggiunto un buon equilibrio e una grande felicità.

LE PREVISIONI DI OGGI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 13 maggio 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 13 maggio 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 13 maggio 2020