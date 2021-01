Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 13 gennaio 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 13 gennaio 2021, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, oggi – mercoledì 13 gennaio 2021 – dovrete fare particolare attenzione all’amore. Se ci sono stati litigi e problematiche inutili, metteteli da parte e ritrovate serenità e pace. A che serve avere continui scontri con il partner? Per quanto riguarda il lavoro, nelle prossime ore servirà chiarezza. Cercate di capire chi davvero crede in voi e vi apprezza.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 13 gennaio 2021), la giornata si preannuncia importante per quanto riguarda l’amore che torna protagonista. Ne avevate proprio bisogno, dopo un lungo periodo sottotono. Ottime notizie per il lavoro, soprattutto per chi ha avviato da poco un’attività piccola o grande che sia.

GEMELLI

Cari Gemelli, oggi – mercoledì 13 gennaio 2021 – per voi sarà una giornata davvero positiva, soprattutto per quanto riguarda l’amore. Se avete avuto litigi con il partner, è il momento di chiarire: sedetevi a un tavolo e parlatene. Per quanto riguarda il lavoro, datevi delle priorità e non mettete troppa carne sul fuoco.

CANCRO

Cari Cancro, in questo periodo siete davvero nervosi e perdete la pazienza per nulla. Cercate di contare fino a dieci prima di aprir bocca… Allontanate da voi pensieri e persone negative. Per quanto riguarda il lavoro, tenete duro: anche se è un periodo difficile e faticoso, ci sono dei rinnovamenti e opportunità importanti in arrivo.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi – 13 gennaio -, per voi si prospetta una giornata nella quale fate fatica a capire cosa volete davvero e che strada state seguendo. Tanta indecisione, soprattutto in amore. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di non affrettarvi e fate le cose con calma e tranquillità: attenzione alle dispute con i colleghi…

VERGINE

Cari Vergine, durante la giornata di oggi (mercoledì 13 gennaio 2021) dovrete essere più disponibili in amore. Le tensioni di recente non sono mancate. In giornate del genere dovete dimostrarvi più positivi, solo così affronterete al meglio eventuali problemi. Per quanto riguarda il lavoro, siete assoluti protagonisti. Avete voglia di sperimentare.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 13 GENNAIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: durante la giornata ci saranno ottime opportunità sia in amore sia sul lavoro.

