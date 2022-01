Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 12 gennaio 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 12 gennaio 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, ci vuole un po’ di attenzione in amore, soprattutto per le storie nate da poco. Antenne dritte. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono delle questioni economiche da risolvere al più presto.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 12 gennaio 2022), nelle prossime ore tenetevi lontani da polemiche e inutili discussioni. Per quanto riguarda il lavoro, potreste fare delle conoscenze utili per il vostro futuro lavorativo.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, in amore quella di oggi – mercoledì 12 gennaio 2022 – è una giornata molto interessante, se dovete dire qualcosa al partner non induggiate. Per quanto riguarda il lavoro, se dovete fare delle scelte, questo è il momento più indicato per farle. Coraggio!

CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata positiva per i sentimenti, se siete soli da troppo tempo non chudetevi in casa. Apritevi al mondo. Per quanto riguarda il lavoro, non aspettate gli altri: fatevi avanti se avete delle valide proposte da fare.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 12 gennaio 2022), ci sono delle perplessità importanti da gestire: evitate inutili discussioni. Per quanto riguarda il lavoro, liberate la vostra creatività: potrebbe portarvi vantaggiose soluzioni.

PESCI

Cari Pesci, se dovete dire qualcosa di importante al partner non induggiate, è la giornata migliore per farlo. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di evitare inutili discussioni con capi e referenti.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 12 GENNAIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: in arrivo il momento giusto per fare le proprie mosse in amore e nel lavoro. Coraggio, buttatevi.