Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 12 gennaio 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 12 gennaio 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, prestate grande attenzione in amore: le storie nate di recente non sono così solide come potreste pensare o sperare. Per quanto riguarda il lavoro, presto arriveranno delle novità, siate fiduciosi. Tenete duro ancora un po’.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 12 gennaio 2022), belle emozioni in arrivo. Una persona – in alcuni casi inaspettata – si rivelerà molto vicina a voi. Capitolo lavoro: se avete delle buone idee iniziate a progettare qualcosa di solido per i mesi futuri. Potrebbe essere la svolta.

GEMELLI

Cari Gemelli, chi è solo si guardi intorno, belle emozioni in arrivo da cogliere. Per quanto riguarda il lavoro, se avete dei dubbi prendetevi il tempo necessario per decidere. Usate bene (e con calma) la testa.

CANCRO

Cari Cancro, in amore ci vuole un po’ di pazienza, le stelle indicano che è il momento di una riflessione importante. Per quanto riguarda il lavoro, avete voglia di novità ma attenzione a non fare passi falsi. Usate bene la testa. Servirà una strategia.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (mercoledì 12 gennaio 2022), in amore dovete essere cauti, la mattinata parte un po’ sottotono. Per quanto riguarda il lavoro, il periodo è propizio per progettare qualcosa di bello entro la prossima primavera.

VERGINE

Cari Vergine, belle emozioni in arrivo grazie al trigono della Luna. Godetevele. Per quanto riguarda il lavoro, si può ottenere qualcosa di più, favoriti i lavoratori autonomi.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 12 GENNAIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: belle emozioni in arrivo. Iniziate a mettere in piedi il vostro progetto lavorativo.