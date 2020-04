Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 1 aprile 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, mercoledì 1 aprile 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo Paolo Fox la giornata di oggi vi vede ancora presi da mille tormenti e interrogativi, sulla vostra vita lavorativa e sentimentale. Se in amore ci sono state alcune discussioni non gettate la spugna ma provate a recuperare. O la va o la spacca.

SCORPIONE

Cari Scorpione, l’oroscopo di oggi vede le coppie vivere una fase di incertezza, la quale sarà superata solo da chi godrà di una certa stabilità. Chi è in crisi, invece, forse deciderà di allentare la presa da qualcosa che è ormai complesso da aggiustare. Nel lavoro cercate di avere pazienza.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo Paolo Fox oggi siete molto agitati, nervosi, e questo vostro stato d’animo purtroppo finirà per riversarsi nella vostra relazione sentimentale. Cercate di risolvere i problemi di coppia e di non alimentarli ulteriormente.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox la giornata prevede discussioni e chiarimenti per quelle coppie che hanno voglia di avvicinarsi e stabilizzarsi. Avete voglia di compiere dei passi importanti, ma prima volete essere sicuri che questa voglia ci sia anche nel partner.

ACQUARIO

Cari Acquario, Venere sarà nel segno fino ad agosto, quindi torna per voi un periodo eccezionale per quanto riguarda l’amore. Le coppie più stabili saranno però quelle più a rischio di separarsi, dato che qualcuno ripenserà a se stesso e alle proprie priorità. E non sarà una scelta egoistica.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 1 aprile 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 1 aprile 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 1 aprile 2020

PESCI

Cari Pesci, non va benissimo l’amore, con Venere dissonante. Qualcuno tornerà dal passato per rigettarvi in una confusione dalla quale eravate riusciti a uscire, quindi non permetteteglielo. Sul lavoro c’è qualche dinamica che vi fa preoccupare, ma vedrete che le cose si aggiusteranno presto.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 1 APRILE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: Venere sarà nel segno fino ad agosto, quindi torna per voi un periodo eccezionale per quanto riguarda l’amore.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE