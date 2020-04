Oroscopo Paolo Fox oggi | Mercoledì 1 aprile 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, mercoledì 1 aprile 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, l’oroscopo oggi vi vede particolarmente stanchi e svogliati. Vorreste avere maggiore serenità e voglia di far bene, ma purtroppo non è così. I problemi e le preoccupazioni infatti non mancano. Per fortuna l’amore tornerà protagonista, per cui questo è un momento d’oro da sfruttare per i sentimenti. Sul lavoro rimandate decisioni importanti a venerdì.

TORO

Cari Toro, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox preannuncia un periodo davvero importante per i sentimenti per il vostro segno. Si aprono infatti ottimi spiragli soprattutto per chi è single e in cerca dell’anima gemella. Dal 19 infatti avrete il Sole nel segno per cui le cose non potranno che migliorare. Bene anche il lavoro: potreste risolvere varie questioni in sospeso.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox grandi novità in amore per il vostro segno. Per cui approfittatene e portate avanti i vostri progetti con entusiasmo. Se una storia è nata da poco, potrebbe essere arrivato il momento di ufficializzarla. Miglioramenti in vista anche sul lavoro, specie dal 3: inizia la fase di recupero.

CANCRO

Cari Cancro, mantenete la calma e siate rilassati, perché solo così potrete ottenere ciò che volete. Non stressatevi inutilmente, non ne vale la pena soprattutto in questa fase. Storie nate in questo periodo potrebbero trasformarsi a breve in qualcosa di importante. Sul lavoro è il momento di recuperare.

LEONE

Cari Leone, l’oroscopo di Paolo Fox di oggi vi invita ad approfittare di questo periodo per risolvere eventuali problemi in corso con le persone a cui tenete di più. Mettete da parte ansia e nervosismo, perché solo così troverete la vostra strada per il successo. In amore, se ci sono state discussioni, è il momento di fare pace. Attenzione alle finanze.

VERGINE

Cari Vergine, l’oroscopo di oggi vi invita ad approfittare di questi primi giorni di aprile per stare con il partner e costruire insieme qualcosa di importante. Le cose però si complicheranno presto, già dopo il 3. Sul lavoro se ci sono situazioni e rapporti che non vi piacciono, cercate di tenervi alla larga.

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dei Gemelli: grandi novità in amore per il vostro segno, per cui portate avanti con entusiasmo i vostri progetti.

