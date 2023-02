Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 7 febbraio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 7 febbraio 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, durante la giornata di oggi – 7 febbraio – non dovete pensare al passato. Voltate pagina definitivamente. Evitate riflessioni amare, in particolare se nell’estate del 2022 c’è stato un problema fisico oppure personale. In tanti potrebbero rimproverare il vostro modo un po’ superficiale e poco responsabile di affrontare alcune situazioni.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 7 febbraio 2023), le prossime ore saranno molto promettenti, anche se c’è da dire che negli ultimi due giorni la Luna dissonante ha causato qualche noia di troppo. Avete bisogno di ritrovare l’amore e potreste fare una conoscenza speciale proprio in questi giorni. Nelle prossime ore potreste chiarire qualcosa nel lavoro. Cambiamenti in vista.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, nel corso delle prossime ore fareste bene a mostrarvi più positivi di fronte alle persone a voi vicine. E’ tempo di reagire con coraggio, di dare una svolta alla vostra vita sia lavorativa sia sentimentale. Siete in grado di farcela!

CAPRICORNO

Cari Capricorno, i nati sotto questo segno durante la giornata di oggi – 7 febbraio – dovranno fare i conti con una persona che tenterà di mettergli i bastoni fra le ruote. Non cercate lo scontro ma trovate una soluzione definitiva. Usate bene la testa e seguite il vostro cuore.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 7 febbraio 2023), fareste meglio a cambiare prospettiva delle cose e provare a rimanere focalizzati sul bicchiere mezzo pieno. Un po’ di ottimismo non guasta mai, anche se in molti di voi non la pensano così… Cercate di pensare positivo!

PESCI

Cari Pesci, molti di voi durante la giornata di oggi dovrebbero alleggerirsi di un fardello oppure levarsi un sassolino dalla scarpa che li tormenta da tempo. Fatelo con coraggio e fiducia. Chi vi vuole bene vi capirà e seguirà.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 7 FEBBRAIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: vi attende una giornata promettente, anche se c’è da dire che nelle ultime 48 ore la Luna dissonante ha causato qualche noia di troppo.