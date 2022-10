Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 4 ottobre 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 4 ottobre 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, la giornata di oggi – martedì 4 ottobre 2022 – in amore non partirà nel migliore dei modi, ma poi – tranquilli – migliorerà. Per quanto riguarda il lavoro, Giove sarà contrario, cercate di mantenere la calma: attenzione in particolare alla sfera economica!

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 4 ottobre 2022), se dovete affrontare qualche problema, cercate di farlo nel corso della mattinata. Levatevelo subito. Per quanto riguarda il lavoro, sulla sfera economica ci sono un po’ di dubbi e perplessità da dover gestire.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, state vivendo una stagione importante sul fronte sentimentale, gli incontri saranno favoriti e importanti. Magari potrebbe nascere una grande storia d’amore… Tenetevi pronti e guardatevi intorno. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione promette bene se avete voglia di ricominciare!

CAPRICORNO

Cari Capricorno, in amore ci sono un po’ di dubbi e perplessità da dover gestire e chiarire, cercate di mantenere la calma. Tutto si risolverà. Per quanto riguarda il lavoro, attenzione alle scelte azzardate: dovete riflettere a fondo e stare attenti ai particolari.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 4 ottobre 2022), in amore se state vivendo due storie dovete prendere una decisione, capire da che parte stare. Basta ambiguità e sotterfugi. Per quanto riguarda il lavoro, non siate azzardati: dovete mantenere la calma e ragionare a fondo su tutto.

PESCI

Cari Pesci, nel corso delle prossime ore di questo martedì d’ottobre dovrete riuscire a superare qualche difficoltà e qualche ostacolo nella sfera sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro, con un po’ più di calma e cautela riuscirete a superare tutti i problemi piccoli o grandi che siano.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 4 OTTOBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Sagittario: stagione importante sul fronte sentimentale.