Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 4 luglio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 4 luglio 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, a breve potreste fermarvi per rivalutare una persona a voi vicina che credevate di conoscere bene, molto bene. Saprete esternare ciò che pensate e sentite con estrema facilità e autenticità, senza il timore di esporvi al giudizio altrui. Coraggio.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 4 luglio 2023), a breve avrete una fiducia crescente e riuscirete a recuperare la serenità che vi è mancata negli ultimi tempi. Fareste bene a sfruttare al massimo questa energia ritrovata per lavorare su vecchi o nuovi progetti.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, tenere a freno la lingua sarà un’impresa ardua nel corso delle prossime ore. Non ne siete capaci? Mordetevi la lingua! Ciò nonostante farete una fatica immane a non dire schiettamente quello che pensate alle persone. La sincerità va bene, ma fate attenzione a non offendere qualcuno.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, ogni vostra idea o iniziativa potrebbe avere conseguenze positive, inaspettate e durature. Bene così. Avrete il morale alto e vi sentirete in grado di superare qualsiasi ostacolo o imprevisto che le stelle vi sottoporranno. Le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 4 luglio 2023), cercate di non farvi assalire dall’ansia di fare e ottenere subito il risultato che volete. Così facendo finirete solo col bruciare le tappe. Siate pazienti anche se in questi giorni la vostra testa è piena di idee che vorreste realizzare.

PESCI

Cari Pesci, nel corso delle prossime ore sarete guidati da una grande disponibilità d’animo e grazia che non passeranno inosservati. Il vostro altruismo vi porterà fortuna e vi tornerà indietro. Conservate questo atteggiamento, perché vi renderà ancora più forti ed energici del solito.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 4 LUGLIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dello Scorpione: riuscite a recuperare il terreno perso e ritrovare serenità. Bene così!