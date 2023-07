Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 4 luglio 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 4 luglio 2023, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, nel corso delle prossime ore rischierete di essere assaliti da un’insolita malinconia che vi renderà pessimisti o almeno nervosi. Non scordatevi che ogni cosa ha bisogno del suo tempo per maturare,. Tempo al tempo. Cercate di non rimuginare troppo su tutto, altrimenti trasformerete un piccolo imprevisto in un dramma.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 4 luglio 2023), nel corso delle prossime ore avrete chiarezza di intenti e saprete esattamente dove vorrete arrivare. Sarete assisti da alleati e collaboratori validi e fidati. L’unico cruccio potrebbe essere quello legato alla forma fisica…

GEMELLI

Cari Gemelli, a breve riuscirete a rendervi utili a più persone e arriverete a fine giornata soddisfatti di cosa avete fatto. In questo periodo rappresentate un’influenza positiva per gli altri. Attenzione all’energia: trovate dei momenti per ricaricarvi.

CANCRO

Cari Cancro, le stelle nel corso delle prossime ore favoriranno soprattutto la vostra vita relazionale. Sarete del tutto assorbiti dalla famiglia e dalle collaborazioni di lavoro: non c’è miglior modo per rendervi più energici e forti! Approfittatene per comunicare le vostre idee, condividere ciò che provate.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 4 luglio 2023), siete smaniosi di godervi tutto ciò che di bello la vita può regalarvi. Nel corso delle prossime ore avrete un entusiasmo che coinvolgerà le persone vicine. Cercate solo di non essere impazienti o rischierete di prendere qualche scorciatoia non proprio corretta…

VERGINE

Cari Vergine, potreste fare nuove conoscenze costruttive e stimolanti. In questi giorni sarete carismatici e affascinanti come non mai: creare un nuovo legame sarà un gioco da ragazzi. Le stelle vi permettono di togliervi delle gran belle soddisfazioni.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 3 LUGLIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: con queste stelle la vostra vita professionale ma anche sentimentale spiccherà il volo.