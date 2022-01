Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 4 gennaio 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportate online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 4 gennaio 2022, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, periodo in bilico in amore per il vostro segno, non riuscite bene a capire da che parte state andando e vi disturba. Salvate un rapporto che appare logoro per evitare future crisi disastrose. Per quanto riguarda il lavoro, avete superato ogni dubbio. Potete arrivare lontano, ma attenzione perché gli accordi saranno difficili da ottenere.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 4 gennaio 2022), la giornata sarà positiva in particolare per i sentimenti, che torneranno più forti di prima. Lavoro? Ci sarà un miglioramento generale, frutto dei vostri sacrifici. Bene in particolare chi ha un’attività in proprio.

GEMELLI

Cari Gemelli, è arrivato il momento di risolvere problemi a livello sentimentale. Parlatevi e chiarite. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di non affaticarvi, d’altronde sono giorni di festa per tutti. Avete tanti impegni e volete realizzare mille cose, ma meglio darvi delle priorità e fare poche cose ma bene.

CANCRO

Cari Cancro, alcuni rapporti sono ormai arrivati al capolinea e si sono rivelati non più essenziali. Abbiate il coraggio di voltare pagina e lasciare da parte il passato. Per quanto riguarda il lavoro, un vento di cambiamento sferzerà la vostra routine e vi permetterà di aprirvi a novità significative.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 4 gennaio 2022), in amore sarebbe meglio evitare complicazioni. La Luna in opposizione potrebbe rendervi stanchi e sfiancati. Evitate conflitti inutili e discussioni polemiche. Anche sul lavoro meglio starsene buoni per qualche giorno.

VERGINE

Cari Vergine, nelle prossime ore bene i sentimenti. Le stelle favoriscono in particolare chi si dimostrerà intraprendente. Chi è schivo in amore dovrà capire da che parte andare e darsi da fare. In ufficio qualche collega potrebbe avanzare proposte interessanti, imparate ad ascoltare chi vi circonda.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 4 GENNAIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: in amore la fortuna aiutarà (e non poco) gli audaci.