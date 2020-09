Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 29 settembre 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 29 settembre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, giornata ottima per il vostro segno dal punto di vista sentimentale. Sul fronte lavorativo quest’anno, un po’ per tutti, non è stato dei più semplici, ma non temete perché nei prossimi mesi ci saranno diversi giorni interessanti. Cogliete al volo eventuali nuove proposte.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox oggi valutate bene eventuali storie nate in questo periodo. Non siate frettolosi, perché non è mai una buona cosa. State attenti alle persone che alle spalle hanno un passato un po’ difficile e complicato, forse meritate di meglio e soprattutto qualcosa che non vi metta ulteriore ansia. Sul fronte del lavoro, cercate di non aprire vertenze e discussioni: accettate quello che capita. A volte è necessario trovare un compromesso.

GEMELLI

Cari Gemelli, questa sarà una giornata difficile, con tante polemiche in vista. Le prossime 48 ore saranno complesse. Per quanto riguarda il lavoro, sarete stanchi, spossati. A volte addirittura stremati. Penserete di non farcela, ma tranquilli: non sarà così. Alla fine trovate sempre una soluzione. Però attenzione: assumetevi meno responsabilità e delegate un po’ di lavoro agli altri.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox dovete mantenere la calma e non mandare a quel paese una persona, soprattutto se ci tenete. Le cose presto si risolveranno, basta avere pazienza. Cercate di trovare un po’ di serenità. I risultati, per quanto riguarda il lavoro, non sono stati dei migliori ultimamente. Speravate infatti di ottenere qualcosa in più, ma la luce in fondo al tunnel è vicina.

LEONE

Cari Leone, giornata molto positiva in amore, continua infatti per voi un periodo davvero fortunato. Chi è single potrebbe fare incontri interessanti. Siete carichi e pieni di energie, Sul fronte del lavoro, invece, fate attenzione agli incontri di queste ore: possono essere importanti per il futuro vostro e di chi lavora con voi. Chi vuole aprire un’attività in proprio o creare un suo staff potrebbe avere un po’ di problemi. Meglio non prendere decisioni affrettate e valutare pro e contro.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di oggi di Paolo Fox si prevede una giornata complicata a causa della Luna non ottimale. Difficoltà per le coppie che hanno avuto dubbi e perplessità dal mese di marzo. Giornata in lieve calo sul lavoro: meglio mantenere la concentrazione e tenere duro. Attenzione a qualche collega che potrebbe mettervi il bastone fra le ruote.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 29 SETTEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: ottime notizie sul fronte dell’amore dove finalmente il vento è cambiato.

