Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Martedì 29 settembre 2020

Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 29 settembre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 29 settembre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, secondo Paolo Fox quella di oggi sarà una giornata molto positiva soprattutto in amore: Venere infatti è ancora positiva. Situazione tranquilla e serena. Sul fronte del lavoro, se avrete voglia di proporre un’idea le opportunità non mancheranno di certo. Fatevi avanti con entusiasmo e consapevoli delle vostre capacità.

SCORPIONE

Cari Scorpione, in amore è un periodo complesso, caratterizzato da numerose discussioni. Cercate di chiarire eventuali litigi e dubbi nei rapporti con il partner. Sul fronte del lavoro, avete la necessità di avere una stabilità e di recuperare la serenità interiore. Quella di domani sarà una giornata complessa sul fronte del lavoro, avete la necessità di ritrovare stabilità e di recuperare la serenità interiore.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, giornata complessa dal punto di vista dei sentimenti. Cercate di mantenere il controllo. Sul fronte del lavoro, se ci sono stati problemi, è arrivato il momento di superarli e anche facilmente. Avete tutte le carte in regola per fare bene.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo il guru delle stelle quella di oggi per voi sarà una giornata abbastanza tranquilla per i sentimenti. Ma fate attenzione alle discussioni, sembrate intolleranti a tutto. Sul fronte del lavoro, se ci sono delle proposte valutatele con attenzione. Nuove opportunità in arrivo nelle prossime settimane. Coglietele al volo, dopo aver valutato pro e contro.

ACQUARIO

Cari Acquario, le coppie che hanno avuto dei problemi in passato dovranno ancora essere prudenti, le stelle infatti non vi sorridono. Sul fronte del lavoro, se avete un’attività che ve lo permette domani potrete fare qualcosa di nuovo. Portate avanti con entusiasmo i vostri progetti.

PESCI

Cari Pesci, la Luna è favorevole e questa è sempre un’ottima notizia: è arrivato il momento di cercare emozioni positive. Sul fronte lavoro, chi è in crisi può risolvere un annoso problema. Vi sentirete più leggeri. La Luna vi aiuta a fare nuovi progetti e a stabilizzare la vostra situazione economica. Attenzione però a non spendere eccessivamente.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 29 SETTEMBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: è arrivato il momento di buttarsi nelle emozioni che saranno positive. Bene anche la situazione economica.

