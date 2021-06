Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 29 giugno 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

ARIETE

Cari Ariete, quella di oggi – martedì 29 giugno 2021 – sarà una giornata complessa in amore: se vi siete resi conto che la vostra storia è giunta al capolinea, inutile trascinarla senza motivo. Meglio voltare pagina. Sul lavoro in questi giorni arriveranno novità importanti per la vostra carriera.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, in amore siete prudenti e questo è senz’altro un bene, anche se a volte dovreste provare a conquistare il partner con qualche mossa a sorpresa. Se non venite compresi e valorizzati, rischiate di innervosirvi. Sul lavoro c’è più di qualcosa che dovreste cambiare, ma gli ostacoli non mancano.

GEMELLI

Cari Gemelli, in amore avete tante cose da dire e da chiarire il prima possibile. Siete stanchi della solita routine e ci sono diversi atteggiamenti del partner che proprio non vi vanno giù. Siate chiari e fate valere le vostre ragioni. Sul lavoro dovete fare i conti con troppe spese, cercate di contenervi.

CANCRO

Cari Cancro, durante la giornata di oggi l’amore è davvero positivo, approfittatene: Luna e Giove sono favorevoli per i nuovi incontri. Sul lavoro a volte è necessario saper scendere a compromessi. Ciò non significa però rinunciare alla vostra etica e morale.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 29 giugno 2021), la giornata è positiva in amore. Il transito di Venere vi spinge a provare forti sentimenti verso chi vi circonda. Marte poi rende tutto più facile e sereno. Sul lavoro portate avanti con entusiasmo i vostri progetti, daranno i loro frutti.

VERGINE

Cari Vergine, la Luna in opposizione può creare più di qualche dissidio. Meglio mantenere la calma e la barra dritta. Potreste facilmente perdere la pazienza, cercate di tenere a bada la lingua. Qualche problema in famiglia o la troppa stanchezza vi tolgono serenità. Nel lavoro il periodo richiede attenzione.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 29 GIUGNO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Leone: bene l’amore e favoriti nuovi progetti.

