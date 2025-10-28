Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 28 ottobre 2025 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 28 ottobre 2025, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, settimana di bilanci per molti di voi. Avete bisogno di capire chi sta davvero dalla vostra parte. Marte vi rende più determinati: dite pure ciò che pensate, ma con grazia, come sapete fare. In amore, non inseguite…

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 28 ottobre 2025), il Sole nel vostro segno porta nuova forza e consapevolezza. È il vostro momento! Avete voglia di cambiare, di liberarvi da tutto ciò che non vi rappresenta più. L’amore è intenso, ma attenzione: non tutto è bianco o nero.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, l’avventura vi chiama in queste ore di fine ottobre! Un viaggio, un incontro o una semplice conversazione potrebbero aprire porte nuove. Attenzione però ai soldi: non fate il passo più lungo della gamba. In amore, il cielo è complice.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, state costruendo qualcosa di importante, passo dopo passo. E anche se non tutto è ancora chiaro, i risultati arrivano. Per quanto riguarda il lavoro, il riconoscimento è vicino. In amore serve più presenza: chi vi sta accanto ha bisogno di sentirvi, non solo di ammirarvi.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 28 ottobre 2025), siete un turbine di idee, ma non tutti vi capiscono. Questa settimana però trovate finalmente chi parla la vostra stessa lingua. Un progetto creativo o un contatto nuovo può rivelarsi decisivo. In amore, se c’è stato silenzio, ora torna la voglia di raccontarsi.

PESCI

Cari Pesci, tanta sensibilità, ma anche un po’ di confusione. Vi sentite sospesi, tra sogno e realtà. Il consiglio delle stelle: tornate con i piedi per terra, ma senza perdere la poesia che vi contraddistingue. Per quanto riguarda il lavoro, una persona più esperta può offrirvi un aiuto prezioso.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 28 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell’Acquario: siete un turbine di idee, ma non tutti vi capiscono.