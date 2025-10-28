Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 28 ottobre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 28 ottobre 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, c’è grande energia! Finalmente un progetto che sembrava fermo sta riprendendo quota. Non abbiate paura di osare: il cielo vi sostiene, soprattutto tra giovedì e venerdì. In amore, un piccolo gesto potrà riaccendere la passione che forse si è un po’ sopita.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 28 ottobre 2025), tutto vi chiede stabilità, ma in realtà dentro di voi c’è un po’ di tempesta… Siete alla ricerca di certezze, ma vi conviene accettare qualche cambiamento: sarà il trampolino per qualcosa di meglio.

GEMELLI

Cari Gemelli, avete voglia di novità, di libertà, di respirare! Il lavoro vi impegna molto, ma la mente corre altrove. Attenzione solo a non disperdere energie: serve un po’ di organizzazione in più. In amore tornano curiosità e gioco.

CANCRO

Cari Cancro, settimana di grande riflessione per molti di voi. Qualcuno ha detto o fatto qualcosa che vi ha ferito, ma non restate chiusi nel vostro guscio: parlate. Per quanto riguarda il lavoro, arrivano notizie importanti tra giovedì e sabato. Le stelle vi invitano a credere di più in voi stessi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 28 ottobre 2025), torna la voglia di comandare la scena. È il momento di mostrarvi per ciò che siete: determinati e generosi. Qualcuno potrebbe proporvi un nuovo progetto o un cambio di rotta, ma non siate impulsivi.

VERGINE

Cari Vergine, siete in piena fase di revisione: tutto deve avere un senso, tutto deve funzionare. Ma non si può controllare ogni cosa, e questa settimana il cielo vi invita a lasciarvi un po’ andare. Per quanto riguarda il lavoro, arrivano conferme, anche economiche. L’amore migliora.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 28 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello dell’Ariete: questa settimana parte con grande energia! Finalmente un progetto che sembrava fermo ha iniziato a riprendere quota.