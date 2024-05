Oroscopo Paolo Fox oggi | Martedì 28 maggio 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, martedì 28 maggio 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, questa fine del mese di maggio lascierà un po’ a desiderare, ma da giugno le stelle vi tireranno su. In questi giorni, vorresti cambiare tutto a lavoro, ma ora non è il momento adatto.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 28 maggio 2024), parlare d’amore vi risulterà molto semplice nel corso delle prossime ore di questo fine maggio, siete in una fase sentimentale importante. Per quanto riguarda il lavoro, vi state impegnando tanto e il recupero si vede.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, è giunto il momento di fare sul serio con i sentimenti. Inutile tenersi tutto dentro. Parlate e chiaritevi o dichiaratevi. Per quanto riguarda il lavoro, dovrete affrontare qualche piccola problematica, ma tutto si risolverà bene. Non temete.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, quello di oggi sarà un giorno utile per chiarire alcune questioni amorose lasciate in sospeso. Per quanto riguarda il lavoro, avete degli inciampi perché i progetti in corso non sono chiari. Vorreste cambiare aria ma al tempo stesso avete paura a lasciare la vostra comfort zone.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (martedì 28 maggio 2024), le coppie con qualche problema dovranno risolvere i conflitti il prima possibile. Per quanto riguarda il lavoro, necessitate di qualche cambiamento al più presto. Siete stanchi della solita routine e avete bisogno di nuovi stimoli. L’ambizione, quella sana, non vi manca di certo.

PESCI

Cari Pesci, dalla prossima settimana le stelle torneranno finalmente positive per quanto riguarda l’amore. Per quanto riguarda il lavoro, evitate di trascurare colleghi e amici. Rischierete poi di litigare con chi vi circonda. Insomma, non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 28 MAGGIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. Rimboccatevi le maniche.