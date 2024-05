Oroscopo Paolo Fox della settimana 27 maggio – 2 giugno 2024

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 27 maggio al 2 giugno 2024) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 27 maggio al 2 giugno 2024 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, negli ultimi giorni avete spazzato via alcune situazioni di riferimento o avete dovuto discutere con persone dagli atteggiamenti poco chiari. Per quanto riguarda il lavoro, sono in arrivo cambiamenti e tensioni. Siete in fase di recupero e vi sentite meglio e non cercate dispute o contrasti con gli altri.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana diffuso online, vivete i prossimi giorni serenamente cercando di evitare contrasti. Cautela nei rapporti con gli altri, nelle relazioni con persone che in questi giorni potrebbero provocare disagi.

GEMELLI

Cari Gemelli, avete molti progetti nella testa e se avete accettato un invito ad andare fuori sfruttatelo al meglio. Fate attenzione a questioni legate al fisico perché da due settimane qualcuno di voi si è dovuto fermare in vista di un progetto legato all’estate e dovrà curare di più la forma.

CANCRO

Cari Cancro, nel corso della settimana farete il punto della situazione soprattutto in amore dato che ci sono delle relazioni un po’ problematiche e qualcuno sente desiderio per un’altra persona pur amandone un’altra…

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (27 maggio-2 giugno 2024), sopra di voi c’è un cielo importante, senza ostilità è cambiamenti, ma molti di voi hanno una gran voglia di mettersi in gioco o esplorare il futuro con serenità. Chi vuole portare avanti un progetto o un’occasione avrà un’estate importante al suo fianco.

VERGINE

Cari Vergine, avete Urano che vi transita nel segno e vi sta aiutando a portare avanti determinati progetti. Entro l’estate qualcuno potrà riconfermare una bella storia o vivere una bella emozione. Fate molta attenzione all’aspetto finanziario.

BILANCIA

Cari Bilancia, nel corso delle prossime ore ritroverete energia positiva dopo le giornate di venerdì e sabato. Cercate di abbandonare il sentiero delle polemiche per costruire qualcosa di più. In questo periodo state cercando di essere un più protagonisti del solito.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, si raccomanda di dare spazio alla voglia di cambiamento che vi riempie. Mettete a posto dei contenziosi di tipo economico. I progetti che avete in mente devono essere gestiti con attenzione.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, tutti coloro che da anni lavorano in città e in ufficio stanno aumentando il loro tasso di ribellione perché non riescono ad esprimere il loro desiderio di contatto con il mondo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, cercate sempre delle buone complicità e siete più contenti se avete accanto delle persone solidali, ma non dimenticate che alla fine viaggiate da soli in ogni scelta che fate. In questi giorni l’amore è un po’ lontano: avete a che fare con una persona che ha grossi impegni.

ACQUARIO

Cari Acquario, la Luna è entrata nel vostro segno: avete voglia di cambiare ma questo sarà possibile solo in base all’età che avete. Ora state provando a risolvere un problema personale. Domenica buona per gli incontri.

PESCI

Cari Pesci, alcuni di voi stanno vivendo una forte situazioni di conflitto che riguarda soprattutto il lavoro. Bisogna dare più spazio ai familiari oppure dovete ritrovare un po’ di intimità perduta. Chi negli ultimi due anni ha chiuso una storia ora potrebbe avere più di un riferimento.

