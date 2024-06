Oroscopo Paolo Fox oggi | Lunedì 17 giugno 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 17 giugno 2024, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, fino alla giornata di domani, martedì 18, il vostro segno sarà tra i più privilegiati dello zodiaco. Godetevi il momento anche perché è possibile che potreste avere successi o che possa esserci qualcosa su cui discutere ma con esito favorevole. Amore? Se avete due relazioni, sta arrivando il momento delle scelte. Prendete una decisione.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 17 giugno 2024), siete molto nervosi in questo periodo dell’anno: vorreste fare chiarezza sulle zone oscure della vostra vita. Molti di voi in questa fase sono più arrabbiati o cercano soluzioni che non arrivano mai…

GEMELLI

Cari Gemelli, in queste ore di giugno avete la necessità di farvi largo tra tanti pensieri positivi. L’amore potrebbe segnare il passo nel corso di questi giorni di giugno. Anche se avete un buon rapporto, adesso state chiedendo al partner qualcosa in più. Calma… Non esagerate con le pretese.

CANCRO

Cari Cancro, in questa fase dell’anno avete una grande voglia di vivere di godervi momento per momento le singole giornate. Alcuni di voi vivono in una situazione speciale anche se saranno costretti a dover saltare alcuni ostacoli di troppo. Niente di preoccupante. Attenzione ai rapporti con i segni della Vergine e dei Pesci. Moderatevi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (lunedì 17 giugno 2024), nel corso delle prossime ore di questo mese di inizio estate il cielo vi consolerà, soprattutto nelle relazioni sociali e nei rapporti con gli altri. In alcuni casi, sarete costretti a dover cambiare rotta. Dare una sterzata.

VERGINE

Cari Vergine, in queste ore siete molto stanchi sia fisicamente sia mentalmente. A breve potrebbe esserci forte agitazione. Cercate di restare calmi. In questo periodo dovete affrontare spese per un evento o un cambiamento che comporta nuove responsabilità.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 17 GIUGNO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: avete una grande voglia di vivere di godervi momento per momento le singole giornate.