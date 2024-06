Oroscopo Paolo Fox della settimana 10-16 giugno 2024

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 10 al 16 giugno 2024) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 10 al 16 giugno 2024 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, la stabilità non sarà il vostro forte neanche questa settimana. Volete cose sicure, ma per ora andate avanti senza aspettarvi nulla. Le esperienze prima o poi serviranno a qualcosa.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, da poco state vivendo novità e cambiamenti, Urano ha iniziato un transito importante nel vostro segno zodiacale e si tratta ancora di aspettare poco per arrivare a un accordo soddisfacente. Ma le vere occasioni arriveranno a luglio. Abbiate pazienza.

GEMELLI

Cari Gemelli, chi ha un partner sarà soddisfatto della compagnia. Mercurio nel segno porta occasioni particolari. Nell’ambito del lavoro sarà meglio concludere contratti o progetti presto. Non aspettate la fine di giugno per organizzarvi dal punto di vista degli impegni, partite prima.

CANCRO

Cari Cancro, ottimo periodo per i sentimenti, ma anche per il lavoro. Solo qualche ombra da Saturno in opposizione che porta ostilità e servirà impegnarvi per ottenere ciò che volete. Arriverà qualche conferma.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (10-16 giugno 2024), per fortuna spariranno i problemi della prima parte del mese. A giugno, luglio forza in amore e sul lavoro dove siete aperti a nuove esperienze. Coltivate progetti, dopo settembre tornerà utile aver investito energie e forze nelle vostre idee.

VERGINE

Cari Vergine, bene i sentimenti, non mancheranno occasioni per chi cerca l’amore, mentre chi ha un partner potrebbe decidere di sposarsi. Chance anche a lavoro, i vostri progetti potranno diventare importanti.

BILANCIA

Cari Bilancia, riuscite a contenere emozioni negative ma attenti a non frustrarvi troppo. Attenzione però alle esplosioni troppo repentine che creano problemi di gestione delle emozioni.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, datevi da fare a livello di sentimenti, siete un segno ben messo coi pianeti. Evitate discussioni o polemiche. Prenderete delle decisioni che si riveleranno molto importanti. Attenti a non eccedere, come spesso vi capita.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, non va con l’amore, dovrete aspettare ferragosto. Ma le stelle sono positive se saprete investire energie e tempo costruendo qualcosa che vedrete molto più in là. Agite in maniera concreta, siate concreti, non disperdetevi in chiacchiere.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, avrete una nuova forza per l’amore, ma per ora è andata male alla maggioranza di voi perché avete creato alcune tensioni. Non concentratevi sui problemi ma guardate avanti, chi si ferma al passato perderà occasioni.

ACQUARIO

Cari Acquario, abbiate più consapevolezza e tagliate qualche rapporto se è arrivato il tempo di farlo. Giugno sarà un mese in cui l’amore non sarà centrale per voi. Il vostro primo pensiero sarà il lavoro. Opportunità vicine anche dove state già adesso.

PESCI

Cari Pesci, c’è chi penserà a passare a una convivenza o al matrimonio. Stelle comunque in salita, dovrete farvi capire. In risalita il lavoro grazie ad intuizioni che saranno favorite dalle stelle. Bella settimana per gli studenti del segno.

Leggi anche: 1. Tutti gli oroscopi di Paolo Fox; 2. Le affinità di coppia per tutti i segni zodiacali; 3. La tabella per calcolare l’ascendente